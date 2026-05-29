Klima uređaji tokom leta rade gotovo svakodnevno, zbog čega je pre početka sezone veoma važno da budu očišćeni i provereni. Prljavi filteri ne utiču samo na slabije hlađenje prostora, već mogu povećati potrošnju struje i dodatno opteretiti uređaj.

Pored toga, zapuštena klima može postati ozbiljan problem za kvalitet vazduha u domu. U unutrašnjosti uređaja često se zadržavaju prašina, vlaga, neprijatni mirisi i buđ, što posebno smeta osobama koje imaju alergije, astmu ili probleme sa disajnim putevima.

Šta možete sami da očistite?

Pre bilo kakvog čišćenja, klimu obavezno isključite iz struje. Nakon toga otvorite prednji poklopac unutrašnje jedinice i pažljivo izvadite filtere.

Filteri se mogu očistiti usisivačem ili oprati mlakom vodom. Ako su puni prašine ili masnoće, dovoljno je dodati malo blagog deterdženta, dobro ih isprati i ostaviti da se potpuno osuše pre vraćanja u uređaj.

Plastične delove spoljne maske možete obrisati mekom krpom i blagim sredstvom za čišćenje. Sprejeve za dezinfekciju koristite isključivo prema uputstvu proizvođača.

Koliko često treba prati filtere?

Ako klimu koristite samo tokom leta, filtere bi trebalo oprati pre početka sezone i nekoliko puta tokom intenzivne upotrebe.

Kod uređaja koji rade tokom cele godine preporučuje se češće čišćenje, nekada čak i na svake dve nedelje ili jednom mesečno, u zavisnosti od modela i uslova u prostoru.

U stanovima gde ima kućnih ljubimaca, pušača ili osoba sklonih alergijama, održavanje filtera je još važnije.

Kada je vreme za servis?

Sve ozbiljnije intervencije treba prepustiti stručnom serviseru. To uključuje proveru gasa, kompresora, ventilatora, elektronike, curenja i dubinsko čišćenje uređaja.

Stručnjaci preporučuju da se redovan servis obavi pre početka velikih vrućina, a ne tek kada klima počne slabije da hladi ili kada se pojavi neprijatan miris.

Temeljno održavanje podrazumeva čišćenje i dezinfekciju unutrašnje i spoljašnje jedinice, kao i proveru kompletnog rada uređaja.

Gde klima ne bi smela da duva?

Jedna od najčešćih grešaka jeste usmeravanje hladnog vazduha direktno ka mestu gde sedite, spavate ili radite.

Takvo hlađenje može izazvati glavobolju, ukočen vrat, suzenje očiju, curenje nosa i druge neprijatnosti kod osetljivih osoba.

Najbolje je da klima ravnomerno rashlađuje prostoriju, bez direktnog udara vazduha u telo. Takođe, preporučuje se da razlika između spoljne i unutrašnje temperature ne bude prevelika kako bi organizam lakše podneo prelazak iz toplog u hladan prostor.