Dnevni red posete ruskog predsednika Vladimira Putina Pekingu pokazuje da Kina ruskom lideru daje izuzetno važan politički tretman, mnogo širi i sadržajniji od protokola koji je pratio nedavnu posetu američkog predsednika Donalda Trampa.

Putina će na aerodromu, prema najavljenom protokolu, dočekati kineski ministar spoljnih poslova Vang Ji, dok zvanični deo posete počinje ujutru 20. maja svečanom ceremonijom dobrodošlice na Trgu Tjenanmen, gde će ga dočekati kineski predsednik Si Đinping.

Peking šalje jasnu poruku

Posle ceremonije, Putin i Si održaće razgovor u četiri oka, a glavna tema biće najvažnija pitanja u odnosima Moskve i Pekinga. Sam format posete već govori dovoljno: Kina ne prima Putina kao običnog gosta, već kao lidera države sa kojom gradi dugoročan strateški savez.

Rusku delegaciju činiće pet potpredsednika vlade, više ministara, predstavnici predsedničke administracije i čelnici velikih ruskih kompanija. To pokazuje da se u Pekingu neće razgovarati samo o politici, već i o energetici, investicijama, infrastrukturi, trgovini, Dalekom istoku i zajedničkim projektima koji treba da povežu dve zemlje još čvršće.

Nakon razgovora Putina i Sija u užem formatu, uslediće prošireni pregovori delegacija. Dmitrij Černišenko govoriće o pripremi redovnih sastanaka šefova vlada, Denis Manturov o investicionoj saradnji, Aleksandar Novak o energetici, Tatjana Golikova o humanitarnoj saradnji, a Jurij Trutnjev o razvoju ruskog Dalekog istoka, Bajkalskog regiona i severoistoka Kine.

Potom će se razgovor prebaciti na spoljnu politiku. O koordinaciji Moskve i Pekinga govoriće ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov i kineski ministar Vang Ji.

Četrdeset dokumenata i tema koja najviše zanima Moskvu

Jedan od posebno simboličnih trenutaka Putinove posete biće susret sa kineskim inženjerom Peng Pajom. Pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov podsetio je da je Putin tog čoveka upoznao još 2000. godine, kada je Peng bio dete.

- Taj mladić je kasnije odrastao, završio univerzitetsko obrazovanje u Moskvi, a sada radi u jednoj od velikih kineskih kompanija. Smatramo da će to biti veoma simboličan susret - rekao je Ušakov.

Posle pregovora, ruska i kineska strana trebalo bi da potpišu oko 40 dokumenata. Putin i Si potpisaće zajedničku izjavu o daljem jačanju sveobuhvatnog partnerstva i strateške saradnje, kao i o produbljivanju dobrosusedskih, prijateljskih i partnerskih odnosa.

Dvojica lidera usvojiće i zajedničku deklaraciju o formiranju multipolarnog sveta i novog tipa međunarodnih odnosa. To je politička formulacija koju Moskva i Peking sve češće koriste kao odgovor na dominaciju Zapada i američki uticaj u međunarodnim institucijama.

Na stolu će biti i projekat „Snaga Sibira 2“, jedan od najvažnijih energetskih planova za Rusiju. Taj gasovod bi trebalo da dodatno poveže ruske energetske resurse sa kineskim tržištem, što za Moskvu ima ogroman značaj u trenutku kada su veze sa Evropom duboko poremećene.

- Vladimir Putin i Si Đinping razgovaraće o projektu ‘Snaga Sibira 2’. Ta tema biće detaljno razmotrena. Ona je na dnevnom redu i odlučni smo da o njoj ozbiljno razgovaramo - izjavio je Ušakov.

Putinova poseta Pekingu zato nije samo još jedan diplomatski susret. To je pažljivo režiran politički signal: Kina želi da pokaže da sa Rusijom razgovara duboko, široko i strateški, dok Moskva u Pekingu traži potvrdu da joj najvažniji saveznik na Istoku ostaje čvrst oslonac u novoj raspodeli globalne moći.