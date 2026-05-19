U ponovljenom postupku pred Višim sudom Podgorica Dražen Vojvodić osuđen je na ukupno 40 godina zatvora zbog svirepog i podmuklog ubistva Vidaka Vujovića.

On je optužen za krivično delo ubistvo i krivično delo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija.

Novica Đikanović osuđen je pet godina zatvora za pomaganje i pola godine za nedozvoljeno držanje oružja. Presudu je juče izrekao sudija Veljko Radovanović.

Podsećamo, povodom ubistva Vidaka Vujovića na optuženičkoj klupi našli su se već osuđivani Dražen Vojvodić i Novica Đikanović. Ubistvo se dogodilo 31. marta 2023, a telo je pronađeno 8. aprila oko 10 časova kada je meštanin obavestio policiju da je na makadamskom putu ugledao ugljenisani leš.

Prema prvim navodima optužnice, Vojvodić i Đikanović su namamili Vidakovića da dođe u nenaseljeni deo Šteka. Vojvodić ga je, kako se sumnja, vozilom,,golf 5“ dovezao do tamo i ispalio najmanje četiri projektila iz pištolja marke,,CZ M57“, cal. 7,62 mm, fabričkog broja C-11295.

Vujović je, kako istraga naodi, bio živ i okrivljenom govorio,,nemoj“, a sve to je gledao Đikanović. Nakon toga, VDT dalje navodi da su polili telo benzinom i zapalili, da bi potom zajedno napustili lice mesta.

BONUS VIDEO