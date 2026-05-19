Pevačica Viki Miljković je nakon poslovnih obaveza i snimanja muzičkog takmičenja otputovala u Diznilend sa suprugom Draganom Taškovićem Tašketom. Na društvenim mrežama objavila je nekoliko snimaka sa putovanja, među kojima su i kadrovi sa suprugom.

Par je tokom boravka u zabavnom parku prošetao zajedno, a objavljeni snimci privukli su pažnju pratilaca i izazvali brojne komentare na društvenim mrežama. Viki i Taške su više od tri decenije u braku, te su tako odlučili da 30 godina ljubavi upravo proslave na ovom bajkovitom mestu, a javnost često pokazuje interesovanje za njihov privatan život i zajedničke trenutke van estrade.

Putovanje u Diznilend usledilo je nakon perioda intenzivnih poslovnih aktivnosti, a pevačica je vreme iskoristila za odmor sa najbližima.

Zagrljeni, nasmejani i držeći se čvrsto za ruke dok su šetali bajkovitim ulicama zabavnog parka, Viki i Taške su izgledali zaljubljeno kao prvog dana. Ovaj emotivni beg od estradne svakodnevice oduševio je javnost, a komentari podrške i pohvale na račun njihovog skladnog braka ne prestaju da se nižu.

