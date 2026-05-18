Lep buket cveća, bilo da ga kupimo sebi ili ga dobijemo na poklon, uvek donosi radost u prostor. Ipak, uz tu lepotu često ide i briga da će brzo uvenuti. Iako rezano cveće ima svoj prirodan vek trajanja, uz pravilnu negu taj period se može značajno produžiti.

Savete o tome kako produžiti svežinu rezanog cveća za portal The Spruce podelio je cvećar Seo Rae Kim, koji se ovim poslom bavi više od 30 godina i iza sebe ima bogato iskustvo u radu sa buketima i aranžmanima.

Birajte cveće pažljivo, ne na brzinu

Prema njegovim rečima, jedna od najčešćih grešaka je izbor potpuno zatvorenih pupoljaka.

„Ljudi često misle da će zatvoreni pupoljci duže trajati, ali to nije uvek tačno“, objašnjava Kim.

Bolji izbor su cvetovi koji su delimično otvoreni, jer imaju veću šansu da se potpuno razviju kod kuće. Takođe je važno obratiti pažnju na latice — trebalo bi da budu čvrste, bez braon mrlja, uvenuća ili oštećenja.

Kod ruža, ljiljana i tulipana, latice ne bi trebalo da budu mekane ili providne, jer to ukazuje na to da je cveće već izgubilo svežinu.

Prihrana za cveće pravi razliku

Mali paketić prihrane koji često dolazi uz buket nije samo dodatak — on zaista produžava svežinu cveća.

Zato stručnjaci savetuju da se prihrana uvek koristi, a ako je nema, može se nabaviti unapred ili napraviti kod kuće.

Temperatura je ključna

Toplota je jedan od glavnih neprijatelja rezanog cveća.

Visoke temperature ubrzavaju proces venuća, pa se preporučuje da se buket drži u što hladnijem prostoru. Ako to nije moguće, voda se može menjati svakog dana, a u vazu se mogu dodati i kockice leda.

Redovno menjanje vode i skraćivanje stabljika

Jedan od najvažnijih koraka je redovna nega.

Stabljike treba seći ukoso kako bi lakše upijale vodu, a voda u vazi se mora menjati svakodnevno. Ove male navike mogu značajno produžiti život buketa.

Ne mora sve da bude savršeno

Iako postoje pravila, Seo Rae Kim naglašava da cveće ipak ima svoj prirodan ciklus i da ne treba biti prestrog prema sebi ako brzo uvene.

„Cveće je živo i ima ograničen vek. Ponekad uradite sve kako treba, a ono ipak brzo uvene — i to je u redu“, kaže on.

Na kraju, njegova poruka je jednostavna: cveće je tu da ulepša trenutke, pa mu treba zahvaliti na tome, bez obzira koliko dugo traje.