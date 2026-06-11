Vrata automobila nisu tako vodonepropusna kao što mislite, a voda koja uđe mora nekako da izađe.

Upravo zbog toga postoje male, često zanemarene drenažne rupe čija je uloga ključna u sprečavanju rđe i skupih kvarova.

Sve je počelo naizgled bezazlenom TikTok postom. Vlasnica Tojote Korole, Sami Rej Kioun iz Južne Karoline, otvorila je vozačeva vrata, povukla mali gumeni čep na dnu i snimila skoro četiri litra vode kako se prosipa po prilazu.

Njen video od 30 sekundi postao je viralan, prikupivši više od 1,2 miliona pregleda i pokrenuvši lavinu komentara drugih vlasnika koji su potvrdili da se ista stvar dešava na njihovim vratima, i to ne samo na Tojotama. Vlasnici džipova, ševroleta, fordova i brojnih drugih brendova su se javili, shvativši da je nakupljanje vode na vratima univerzalna pojava, a ne mana određenog modela.

Mnogi se pitaju kako je uopšte moguće da se toliko velika količina vode nađe unutar vrata. Odgovor je jednostavan: vrata automobila nikada nisu bila niti su projektovana da budu potpuno vodonepropusna. Prozor mora biti u stanju da se pomera gore-dole, što znači da gumene zaptivke duž gornje ivice vrata ne mogu savršeno da zatvore staklo, a da vremenom ne pregore motor podizača.

Svaki put kada pada jaka kiša ili kada prođete kroz autoperaonicu, određena količina vode prolazi pored zaptivki i uliva se u unutrašnjost vrata. To je neizbežan proces sa kojim su proizvođači veoma upoznati.

Rešenje ovog problema leži u jednostavnom, ali genijalnom dizajnu: male drenažne rupe izbušene na samom dnu svakih vrata.

Njihova jedina svrha je da omoguće da svaka voda koja uđe u vrata bezbedno odteče u zemlju. Problem nastaje kada se ovi vitalni kanali blokiraju. Vremenom se u njima nakuplja sve i svašta: lišće, polen, seme, borove iglice, prljavština sa puta i prašina. Kod nekih modela, otvori su pokriveni gumenim čepovima koji su dizajnirani da odvode vodu, ali sprečavaju ulazak blata i insekata odozdo. Nažalost, ostaci koji padaju odozgo mogu se nakupiti oko njih i stvoriti čep.