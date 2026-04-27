U Moskvi se uskoro održavaju važne konsultacije na najvišem nivou, na kojima će predsednik Rusije Vladimir Putin, ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov i drugi visoki zvaničnici razgovarati o ratu u Iranu i aktuelnim pregovorima između Vašingtona i Teherana.

Kako se navodi, Rusija je od početka sukoba u stalnom kontaktu sa Iranom i poručuje da želi da doprinese rešavanju krize političkim i diplomatskim putem.

Iako Kremlj naglašava da sporazum o strateškom partnerstvu sa Teheranom ne podrazumeva vojni savez, saradnja u oblasti bezbednosti i odbrane ostaje važan deo odnosa dve zemlje.

Sa druge strane, zapadne obaveštajne službe iznose tvrdnje da postoji dogovor između Moskve i Teherana o isporuci bespilotnih letelica, kao i razmeni informacija o potencijalnim ciljevima. Rusija ove navode odbacuje.

Intenzivni kontakti potvrđeni su i nedavnim sastankom Vladimira Putina sa iranskim ministrom spoljnih poslova Abasom Arakčijem, koji mu je tom prilikom preneo poruku iranskog vrhovnog rukovodstva.

Putin je istakao da će Rusija učiniti sve što je moguće kako bi doprinela stabilizaciji situacije i postizanju mira u regionu, uz nadu da će Iran prevazići trenutne izazove.

Arakči je zahvalio Moskvi na podršci, ističući značaj odnosa dve zemlje i naglasivši da će Iran nastaviti da se suprotstavlja pritiscima Sjedinjenih Američkih Država.

Sastanak dolazi u trenutku zastoja pregovora između Vašingtona i Teherana, a analitičari ocenjuju da Rusija nastoji da preuzme značajniju ulogu u diplomatskim procesima koji bi mogli uticati na dalji tok sukoba.