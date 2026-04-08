Tokom Uskrsa mnogi posežu za gotovim bojama za jaja jer su praktične i daju brze, intenzivne rezultate. Ipak, iza tih jarkih nijansi često se kriju aditivi koje vredi bolje upoznati – naročito ako želite sigurniju i prirodniju alternativu.

Na deklaracijama kesica za farbanje jaja najčešće ćete videti oznake koje počinju slovom „E“. Te oznake predstavljaju prehrambene aditive, a u ovom slučaju – boje. Među najčešćima su E102 (žuta), E110 (narandžasta), E122 (crvena), E124 (tamnocrvena) i E133 (plava). Neke od njih su sintetičkog porekla, dok su druge prirodne, ali sve su odobrene za upotrebu u prehrambenoj industriji i imaju jasno definisane granice bezbednog unosa.

Važno je znati da boje iz opsega E100–E180 spadaju u dozvoljene prehrambene boje, što znači da su bezbedne čak i ako delimično prodru kroz ljusku jajeta. Ipak, njihova uloga je isključivo estetska – ne donose nikakvu nutritivnu vrednost, već služe samo da jaja izgledaju lepše i privlačnije.

Uprkos tome, sve više ljudi se vraća prirodnim metodama farbanja, koje su jednostavne, bezbedne i ekološki prihvatljive. Ljuske crnog i crvenog luka daju tople smeđe i crvenkaste tonove, cvekla nežno ružičaste nijanse, kurkuma intenzivno žutu, dok crveni kupus može iznenaditi plavičastim tonovima. Hibiskus se takođe koristi za dobijanje zanimljivih tamnijih nijansi.

Jaja obojena prirodnim putem često nemaju savršeno ujednačenu boju, ali upravo ta nepredvidivost daje im poseban šarm. Uz to, izbegavate nepotrebne hemijske dodatke i unosite više prirode u prazničnu tradiciju.

Ako želite sigurnu i zdravu opciju – prirodne boje su najbolji izbor. Malo više truda, ali i mnogo više zadovoljstva kada na stolu vidite jedinstvena, ručno obojena jaja.