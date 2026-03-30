U Francuskoj su vozači upoznati sa ovim saobraćajnim znakom od 2020.

Znak "Voie reservee" postoji od 2020. godine i prepoznatljiv je po beloj "dijamantskoj" figuri na plavoj ili crnoj pozadini, zavisno od vrste prikaza. Sada se "beli dijamant" sve češće pojavljuje i u drugim evropskim zemljama, uključujući Španiju, Austriju, a odnedavno i Nemačku ali zasad samo u okviru pilot-projekta.

Pa šta zapravo znači saobraćajni znak u obliku dijamanta?

Prevedeno na engleski, „Voie réservée“ znači „rezervisana traka“. Označava trake rezervisane isključivo za zajedničku vožnju sa najmanje dve osobe, električna vozila, taksije i javni prevoz.

Ove trake nisu rezervisane konstantno, već uglavnom samo u špicevima, pa oni koji ne spadaju u ovu kategoriju moraju koristiti preostale trake.

Pošto je „beli dijamant“ trenutno samo u probnoj fazi u Nemačkoj, iznos potencijalne kazne je neizvestan.Međutim, to ne znači da lokalni vozači nemaju čega da se plaše. Mnogi zaboravljaju da se kazne iz drugih evropskih zemalja takođe primenjuju u Nemačkoj, barem ako prelaze 70 evra. U ovom konkretnom slučaju, to znači da se nemački turisti u Francuskoj koji voze u pogrešnoj traci suočavaju sa kaznama od 135 evra. U međuvremenu, u Španiji se izriču kazne do 200 evra, piše digital.de.