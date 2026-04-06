Incident je zabeležen u gradu Alentaunu, u američkoj državi Pensilvanija, a snimak je osvanuo na mrežama.

Prema radio komunikaciji, pilot nije bio siguran oko sletanja na autoput, ali nije imao drugog izbora. Dramatični snimak, snimljen kamerom u automobilu, prikazuje avion kako nisko leti, a zatim se spušta na auto - put 78 u Alentaunu.

„Bilo je to uskršnje čudo! Pilot je sleteo i zauzeo dve trake. Nije izgledao kao da je u panici, samo je gledao ispred sebe“, rekao je Viktor Mejze, svedok neobičnog događaja.

Emili Rivera je objavila video na mrežama, potpuno zaprepašćena prizorom.

„Iskreno, bila sam u neverici, jer nisam očekivala da će avion sleteti ispred mene“, rekla je lokalnim medijima.

Hitne službe su brzo stigle na lice mesta. Šef dobrovoljne vatrogasne jedinice, Džastin Osvald, otkriva da su svi priskočili u pomoć.

U avionu su bili 65-godišnji pilot iz Mičigena i 34-godišnja putnica iz Nju Džerzija. Ni oni, ni vozači na auto-putu nisu bili povređeni.

Avion je prevezen do obližnjeg aerodroma Alentaun, a Federalna uprava za vazduhoplovstvo (FAA) istražuje incident, piše Daily Mail.