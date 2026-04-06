Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da bi Sjedinjene Američke Države trebalo da naplaćuju prolaz kroz Ormuski moreuz, a ne Iran.

Na pitanje da li bi podržao rešenje prema kojem Teheran naplaćuje prolaz brodovima, Tramp je odgovorio da bi radije da to čine SAD.

- Mi smo pobednici - rekao je.

- Mi smo pobedili. Oni su vojno poraženi… imamo koncept prema kojem ćemo naplaćivati prolaz - dodao je.

Tramp je istakao i da, kako bi se ispunio rok koji ističe u utorak uveče po srednjoevropskom vremenu, mora biti postignut dogovor sa Iranom "koji je meni prihvatljiv".

Dodao je da će deo tog dogovora biti i zahtev za slobodan protok nafte kroz moreuz.