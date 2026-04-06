Voditeljka Dnevnika Aneta Kovačić je sa ozbiljnošću prenosila najnovije vesti iz zemlje i sveta dok se iza nje dešavalo nešto nesvakidašnje.

Kako su deo scenografije Dnevnika između ostalog i brojni monitori, moglo se videti da je na jednom od njih ostala uključena igrica!

Neko je igrao "Candy Crush Saga" igru na poslu i nakon toga ostavio uključen ekran.

"Mora nekako da se prekrati vreme na poslu"

Komentari ljudi na ovu neuobičajenu scenu na društvenim mrežama pokazali su da je narod bio zabavljen ovim malim propustom:

- "RTS - vaše pravo da "Candy Crush" , "Mora da je obarao rekord, pa mu bilo žao da prekine", "Mora nekako da se prekrati vreme na poslu" - samo su neki od komentara ispod fotografije.

