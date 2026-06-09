Napad na novinara "Frankfurtskih vesti" koji se dogodio na tribini blokaderskog "Proglasa", kao i njihove pokušaje da prikriju taj gnusni događaj i tvrde kako ništa nisu videli komentarisao je za Alo! analitičar Nebojša Krstić.

"Nasilje koje je doživeo novinar na tribini Proglasa, a koje je snimljeno, spada u red najbrutalnijih nasilnih akata od početka delovanja "krvave šake" u Srbiji", rekao je Krstić.

Potom je komentarisao i ponašanje članova Proglasa koji su bili na tribini:

"To što niko na bini i u sali nije reagovao, nije pokušao da zaštiti movinara, prekine tribinu, zove policiju i pita za zdravlje prebijenog, to je daleko odvratnije."

Po njemu još perfidnije i gore je to što proglas nije uputio ni izvinjenje napadnutom novinaru Zoranu Vicelareviću već su u formi obaveštenja za javnost napisali mnoge neistine i na kraju pokušali da za incident koji se desio na njihovoj tribini, u njihovoj organizaciji i gde su napadači bili njihovi politički istomišljenici blokaderi okrive predsednika Vučića i vlast:

"I taman kad sam pomislio da ne postoji ništa gore, kreću izjave članova Proglasa, Kesića, Majića i sličnih koji perfidno pokušavaju da za nasilje u Frankfurtu i za svoje sramno ponašanje okrive Vučića i vlast."