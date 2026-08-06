Motociklista (30) i njegov suvozač (37) teško su povređeni u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila sinoć u Zemunu, potvrđeno je Tanjugu u službi Hitne pomoći.

Udes se dogodio u 23.46 časova u Ulici Aleksandra Dubčeka, a nakon ukazane prve pomoći na licu mesta, obojica povređenih prevezena su na Vojnomedicinsku akademiju (VMA) radi daljeg lečenja.

Tokom protekle noći ekipe Hitne pomoći intervenisale su ukupno 104 puta, od čega su 23 intervencije bile na javnim mestima. Najviše poziva odnosilo se na tuče i osobe u alkoholisanom stanju.

Lekarsku pomoć najčešće su tražili građani zbog povišenog krvnog pritiska i bolova u grudima.