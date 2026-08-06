Amerikanka Sara Mekinli neće krivično odgovarati nakon što je u samoodbrani usmrtila muškarca koji je naoružan nožem pokušao da provali u njen dom. Tužilaštvo u Oklahomi zaključilo je da je 18-godišnja udovica postupila u skladu sa zakonom, dok je drugi osumnjičeni učesnik provale optužen za ubistvo svog saučesnika.

Drama se dogodila u novogodišnjoj noći, svega nekoliko dana nakon što je Sari od raka preminuo suprug. Sama u kući sa tek rođenom bebom, pozvala je hitnu službu kada je primetila dvojicu muškaraca koji pokušavaju da uđu u njen dom. Tokom razgovora sa operaterom rekla je da u rukama drži dva pištolja i upitala da li sme da puca ukoliko provalnik uđe u kuću. Operater joj je odgovorio da ne može da joj kaže da to učini, ali da ima pravo da zaštiti sebe i svoje dete.

Prema navodima policije, jedan od muškaraca, 24-godišnji Džastin Martin, uspeo je da uđe u kuću noseći nož. Sara je tada ispalila hitac i usmrtila ga. Njegov navodni saučesnik, Dastin Stjuart, pobegao je čim je čuo pucnje, ali je kasnije uhapšen.

Istragom je utvrđeno da su dvojica muškaraca znala da je Sara ostala sama nakon smrti supruga i da su verovali da u kući mogu da pronađu lekove koji se izdaju na recept. Zbog toga je Stjuart optužen za ubistvo, jer američki zakon predviđa da učesnici u krivičnom delu mogu odgovarati za smrt koja nastane tokom izvršenja zločina.

Sara je kasnije izjavila da nikada ne bi upotrebila oružje da nije bila prinuđena da zaštiti svoje dete. Istakla je da je čekala da provalnik uđe u kuću pre nego što je zapucala, jer je želela da postupi u skladu sa zakonom. „Morala sam da biram između njega i svog sina. Izabrala sam svoje dete“, poručila je nakon tragedije.

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