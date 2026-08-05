Muškarac N. B. (46) iz Banjaluke uhapšen je zbog sumnje da je u alkoholisanom stanju izazvao veliki požar u naselju Mišin Han, prenosi Klix.ba.

Vatra je izmakla kontroli i progutala stambene i pomoćne objekte, pričinivši ogromnu materijalnu štetu.

Kako je saopšteno iz Policijske uprave Banjaluka, N. B. je uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično delo paljevina.

Velika materijalna šteta

Njegov nepromišljen postupak doveo je do opšte opasnosti, a posebno zabrinjava podatak da mu je alkotestiranjem utvrđeno čak 3,72 promila alkohola u krvi.

Policija je juče oko 14.50 časova obaveštena od Vatrogasno-spasilačke brigade Banjaluka o velikom požaru u Mišinom Hanu.

Dolaskom na mesto događaja, policijski službenici zatekli su vatrogasce koji su se borili sa vatrenom stihijom koja je već zahvatila veliku površinu.

Prema policijskom izveštaju, u požaru su izgoreli parcela sa zasadom lešnika, dva pomoćna objekta, porodična kuća u potpunosti, kao i krov druge porodične kuće.

Alkohol i nepažnja

Istragom na terenu utvrđeno je da je požar izbio nakon što je četrdesetšestogodišnjak zapalio vatru na svojoj parceli.

Zbog teške alkoholisanosti i nepažnje, vatra se ubrzo otela kontroli i munjevito proširila na susedna imanja i objekte.

O ovom opasnom incidentu obavešten je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, koji će rukovoditi daljim istražnim radnjama i postupkom protiv osumnjičenog.

Alo/Klix.ba

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