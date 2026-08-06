Voditeljka je rekla da veruje da se njegova izjava o tome ko je koga odbacivao odnosi na studentski pokret.

Podsetila je da je ranije za Insajder izjavio da ne može da podrži nekoga ko neće da razgovara i ko ultimativno traži da se oni sklone, uz poruku da se to, nažalost, neće dogoditi.

Zatim ga je upitala da li i dalje smatra da je to loš put.

Ćuta je na to rekao:

"Loš je put da neko od nekog traži da se skloni. Kome da se sklanjam? Ljudima koji nemaju hrabrosti da kažu kako se zovu i prezivaju? Nekim pseudonimima sa Tvitera? Na to ne reagujem. Dakle, mi ćemo izaći na izbore. Dakle, ono kako smo ušli u Skupštinu, tražićemo podršku građana za to i sada."

On je takođe konstatovao da njegovu inicijativu za vodu kao ustavno pravo nisu podržali blokaderi, Demokratska stranka i DSS:



