U Srbiji će u četvrtak, 6. avgusta biti vrhunac toplotnog talasa sa maksimalnim temperaturama od 35 do 40 stepeni i tropskim noćima u Vojvodini i Beogradu, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vreme će biti sunčano i veoma toplo, posle podne na istoku, jugu i jugozapadu Srbije, kao i u Pomoravlju i Banatu, uz lokalni razvoj oblačnosti, moguća je retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska s grmljavinom.

Duvaće slab i umeren istočni i jugoistočni vetar sa najnižom temperaturom od 12 do 24, a najvišom od 35 do 40 stepeni.

U Beogradu će biti pretežno sunčano i veoma toplo uz slab i umeren istočni i jugoistočni vetar i najvišu dnevnu temperaturu oko 38 stepeni.

Za vikend će temperatura biti u manjem padu, dok se od ponedeljka očekuje porast temperatura.

Biometeorološka prognoza

Biometeorološke prilike imaće nepovolјan uticaj na sve hronične bolesnike, a posebna opreznost savetuje se osobama sa varirajućim krvnim pritiskom i astmatičarima. Meteoropatske reakcije u vidu glavobolјe, nervoze, bolova u kostima, zglobovima i mišićima mogu se javiti u jačoj formi. Preporučuje se adekvatno odevanje u skladu sa očekivanim dnevnim temperaturama, kao i dodatna pažnja u saobraćaju.

RHMZ