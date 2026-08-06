Šeta lagano po gradu! Javnost u celom regionu u potpunom je šoku i neverici nakon što se Kazneno-popravni zavod u Tuzli zvanično oglasio i potvrdio da Eljfeta Veseli, pravosnažno osuđena za svirepo ubistvo dvanaestogodišnjeg srpskog dečaka Slobodana Stojanovića (12), još od septembra 2024. koristi vanzatvorske pogodnosti i slobodne vikende.

Skandal poprima stravične razmere činjenicom da nadležno Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine ne zna apsolutno ništa o kretanju najtežih osuđenika, pravdajući se da ne raspolažu „operativnim podacima“, čime su jasno pokazali da sistem kontrole nad ratnim zločincima u toj zemlji praktično ne postoji.

Ministarstvo pravde BiH nije znalo da odgovori na pitanja naše redakcije ko je Eljfeti Veseli odobrio izlaske, koliko puta je napustila zatvor niti da li je urađena bezbednosna procena, a onda se oglasio KPZ Tuzla i potvrdio da osuđena za svirepo ubistvo dvanaestogodišnjeg Slobodana Stojanovića vanzavodske pogodnosti koristi još od septembra 2024. godine.

- Ministarstvo pravde BiH, u okviru svojih zakonom propisanih nadležnosti, ne raspolaže operativnim podacima o kretanju pojedinačnih osuđenih osoba niti prati način realizacije odobrenih pogodnosti u konkretnim slučajevima - naveli su u odgovoru za Alo!.

Drugim rečima, Ministarstvo pravde tvrdi da ne zna da li osuđena ratna zločinka izlazi iz zatvora, od kada koristi pogodnosti, gde odlazi i kako se njeno kretanje kontroliše.

Slobodan Stojanović imao je samo 12 godina kada je u julu 1992. godine u naselju Kamenica kod Zvornika svirepo ubijen. Nakon što je s roditeljima izbegao od napada bošnjačkih snaga pod komandom Nasera Orića, dečak se tajno vratio u selo da bi odvezao svog psa. Tamo su ga zarobili, a Eljfeta Veseli, pripadnica Diverzantskog odreda tzv. Armije BiH, mučila ga je na najzverskiji mogući način.

Prema nalazima čuvenog patologa Zorana Stankovića, dečaku je bilo izbijeno šest zuba, stomak mu je bio rasporen u obliku krsta, odsečene su mu uši, a na kraju je zaklan i bačen u jamu.

Veseli je nakon rata pobegla u Švajcarsku, gde je mirno živela punih 20 godina, izbegavajući pravdu sve do izručenja 2017. godine. Apelaciono odeljenje Suda BiH osudilo ju je na 13 godina zatvora, a redovan istek kazne predviđen je za 2029. godinu.

Iako služi kaznu za jedan od najgnusnijih zločina ratova devedesetih, ispostavilo se da Veseli nesmetano šeta na slobodi. Dok je javnost tražila precizne odgovore o njenim izlascima, Ministarstvo pravde BiH se sakrilo iza birokratije, tvrdeći da „ne raspolažu operativnim podacima o kretanju osuđenih osoba niti prate način realizacije odobrenih pogodnosti“. Prebacili su odgovornost na KPZ Tuzla, priznavši tako da nadležno ministarstvo nema pojma ko im, kada i gde izlazi iz zatvora.

Tek nakon sedam dana ćutanja i traženja saglasnosti, oglasio se KPZ Tuzla. Priznali su da je žena-monstrum prvi slobodan vikend koristila 7. i 8. septembra 2024. godine na Ilidži. Zatvorska uprava se pravdala time da je Veseli odslužila tri petine kazne, da „nije disciplinski tretirana“, da je svrstana u „A klasifikacionu grupu“ i da su za njene izlaske dobili pozitivne odgovore policije i centra za socijalni rad.

Međutim, predsednik DNS-a Nenad Nešić otkrio je frapantne detalje iz samog zatvora. Prema njegovim informacijama, Veseli je izmišljeno radno mesto u hortikulturi kako bi imala pravo na godišnji odmor. Uz to, ona navodno uživa zaštitu pojedinih stražara i maltretira druge zatvorenice, posebno srpske i hrvatske nacionalnosti, dok je zbog nje u KPZ Tuzla bilo zabranjeno obeležavanje pravoslavnog Božića. Nešić je istakao da je o izlasku Veseli saznao nakon što su mu građani javili da je viđaju kako se šeta Ilidžom opušteno.

Karanović: Žele da zaplaše Srbe i poruče da za njih nema pravde

Istoričar i direktor Centra za društvenu stabilnost Ognjen Karanović istakao je da je ratna zločinka paradigma tamne atmosfere u zemlji u kojoj živi.

- Eljfeta Veseli je paradigma žalosne i tamne atmosfere u kojoj životari ova postdejtonska BiH, u kojoj bi na 100 odsto teritorije, bošnjačka nacionalna elita, odnosno političko Sarajevo (bez obzira o kojim političkim opcijama u njemu govorili), želela da ostvari 100 odsto vlasti. Sarajevskim vlastodršcima, još više evropskim centrima moći koji podržavaju ideju unitarne Bosne i Hercegovine, slučaj Eljfete Veseli trebalo bi da posluži i kao sredstvo zastrašivanja i disciplinovanja srpskog naroda i Republike Srpske. Da Srbima pokaže da za njih nema pravde ukoliko žele da nastave da se zovu Srbima i da žive u Bosni i Hercegovini. Zato je potrebno pokrenuti sve mehanizme, posebno one mirnodopskog karaktera, koji bi srpskom narodu i Republici Srpskoj poslužili da oni što pre napuste taj sanatorijum od države. Kako je kazao predsednik Aleksandar Vučić u Krajini, „...ne postoje bosanski Srbi, već samo Srbi, ma gde oni živeli...“ Hajde da to ostvarimo, mudro i pametno. Uz božju pomoć, ali i pomoć Srbima naklonjenim velikim silama poput SAD, Izraela, Kine ili Rusije. Ne želimo ništa što nije naše, ali želimo da bilo koje dete više ne oseti strah, ali i da ne mora da bude istovremeno i srčano, kao što je bilo plemenito srce dečaka Slobodana Stojanovića kada je gledalo u oči zla, oči Eljfete Veseli koja ga je držala za njegovu kosu, dok ga je klala nožem, a potom mu pucala u potiljak. Samo slobodna Srpska može da obezbedi miran, slobodan, dečji život, svim mališanima, bez obzira na njihovu versku, etničku, rasnu, nacionalnu ili socijalnu pripadnost ili poreklo. Zato, neka je blažen pomen Svetom novomučeniku Slobodanu, a neka žive sva deca, ma kojoj zemlji ili naciji pripadala, neka živi svesrpsko jedinstvo, neka nam živi Srbija i Aleksandar Vučić - poručio je Karanović.

Željka Cvijanović, srpski član Predsedništva BiH: Ovo je šamar pravdi i nagrada za ubijanje srpske dece!

„Zgrožena sam ovim saznanjem, kao i činjenicom da su oni koji su bili dužni da sprovode pravdu ubici deteta omogućili da koristi bilo kakve povlastice. Veseli ničim nije zaslužila takav tretman, imajući u vidu monstruoznost zločina za koji služi ionako sramotno blagu kaznu. Ovaj sramni postupak nadležnih institucija u FBiH pokazuje da se nije stalo samo na nekažnjavanju zločina, već da u BiH i njenom pravosuđu očigledno postoji i sistem nagrađivanja za počinjena zverstva nad nedužnom srpskom decom.“

Milorad Dodik, predsednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata : Poniženje srpskih žrtava

„Sramota je da Eljfeta Veseli, ubica dvanaestogodišnjeg Slobodana Stojanovića, danas slobodno hoda. To je poniženje srpskih žrtava, malog Slobodana i svih nas.“

Savo Minić, premijer Republike Srpske: Kompletan šamar društvu

„To što Eljfeta Veseli koristi zatvorske pogodnosti nije uvreda samo za srpske žrtve i njihove porodice, već i šamar kompletnom društvu i nečemu što se naziva pravosudni sistem BiH. Zgrožen sam!“

Željko Budimir, ministar unutrašnjih poslova RS: Ovo nije normalan život

„Kad se takvi ljudi pojave na slobodi i kakvo god da obrazloženje kažete zbog čega ona može slobodno da šeta, to ubija svaku mogućnost priče o nekom normalnom životu, pomirenju unutar BiH i vere u institucije BiH.“

Goran Selak, ministar pravde Republike Srpske: Ovo je uznemirenje za porodice žrtava

„Kao ministar pravde, ali prvenstveno kao čovek i roditelj, smatram da je apsolutno neprihvatljivo i uznemirujuće za javnost, a posebno za porodicu žrtve, da se licu presuđenom za najteže ratne zločine protiv civilnog stanovništva, i to nad nemoćnim detetom, omogućavaju privilegije koje praktično obesmišljavaju sudsku presudu.“

Viktor Nuždić, v. d. direktora Republičkog centra za istraživanje rata i ratnih zločina: Moralni sunovrat pravosuđa

„Ovo je moralni sunovrat pravosuđa! To nije samo šamar porodici Slobodana Stojanovića, nego svakom čoveku koji veruje da pravda postoji. Kakvu poruku šaljemo - da ubistvo deteta vremenom postaje manje strašan zločin? Zločinac koji mu je oduzeo život ima šansu za resocijalizaciju, a mali Slobodan nikada nije dobio priliku da odraste. Tražimo odgovornost osoba koje su ovo dozvolile!“

Branimir Kojić, predsednik Organizacije porodica poginulih i nestalih iz Srebrenice: Neko za ovo mora da bude kažnjen

„Kakva je zemlja u kojoj jedan monstrum, i to žena, dobija pogodnosti i izlazi na vikende posle samo tri petine odležane sramno male kazne od 13 godina? Svi koji su u lancu odlučivanja dopustili ovo moraju da budu kažnjeni jer je ovo direktno vređanje žrtve i dokaz da u BiH srpske žrtve nikada neće dočekati pravdu.“

Isidora Graorac, predsednica Organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila RS: Ne postoje reči kojima se ovo može opisati

„Ne postoje reči u srpskom jeziku kojim bi se moglo opisati šta je ta žena-monstrum uradila dečaku. Ona treba da bude u samici do kraja života! Ne mogu da verujem da je ikome palo na pamet da je pusti u dvorište zatvora, a kamoli da izađe na ulicu i bude odsutna više dana.“

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