Nesvakidašnji incident dogodio se u bolnici „Isbiti Glan Klvid“ u mestu Sent Asaf u Severnom Velsu, gde je 26-godišnji Leon Gilespi izazvao paniku nakon što se, obučen u kostim koji je podsećao na personifikaciju Smrti, popeo na krov zdravstvene ustanove i posmatrao pacijente, zaposlene i posetioce.

Očevici navode da je mladić bio potpuno obučen u crno i da je u rukama držao veliku kosu, zbog čega su mnogi pomislili da se radi o ozbiljnoj pretnji. Zbog uznemirenosti koju je izazvao, na lice mesta upućeno je više policijskih patrola, kao i vatrogasci, koji su ga bezbedno spustili sa krova. Nakon toga je odmah uhapšen.

Pred sudom je Gilespi priznao krivicu za izazivanje javnog uznemirenja na prostoru bolnice, ali je tvrdio da nije bio obučen kao Smrt, već da je nosio „kostim vrane“. Sud nije prihvatio takvo objašnjenje kao opravdanje, pa mu je izrečena novčana kazna od 200 funti.

Tokom postupka otkriveno je i da je ranije ove godine osuđen zbog krađa u lokalnim prodavnicama. Prema navodima tužilaštva, iz jedne prodavnice za kućne ljubimce ukrao je hranu i posip za mačke, dok je iz supermarketa odneo prehrambene proizvode i piće bez plaćanja.

Iz zdravstvene ustanove poručili su da imaju politiku nulte tolerancije prema svakom obliku uznemiravanja, agresije i neprimerenog ponašanja u bolničkom krugu, naglašavajući da ovakvi postupci mogu dodatno da uznemire teško obolele pacijente, njihove porodice i medicinsko osoblje.

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