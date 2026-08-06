

Dvojica radnika Preduzeća za izradu i održavanje saobraćajne signalizacije iz Sombora poginula su u teškoj saobraćajnoj nesreći kod Loznice kada je na njih naleteo kamion sa prikolicom! Iako su radnici bili na putu sa vozilom koje je imalo jasnu signalizaciju, na njih je naleteo teretnjak žestokom brzinom!

Kako saznajemo, tragedija se dogodila juče ujutru na brzoj saobraćajnici Šabac - Loznica, kod petlje Zminjak, kada su nastradale dve osobe na licu mesta. Ubrzo je utvrđeno da je reč o radnicima, a da su lekari nažalost mogli samo da konstatuju njihovu smrt.

- Na vozilo nesrećnih putara, koje je bilo zaustavljeno na kolovozu i propisno obeleženo zbog izvođenja radova, naleteo je kamion sa prikolicom. Od zadobijenih povreda radnici su stradali na licu mesta - navodi izvor blizak istrazi i dodaje detalje:

- Nesreća se dogodila oko osam časova, na deonici puta u smeru ka Loznici. Prema prvim informacijama, teretno vozilo se iz još neutvrđenih razloga zakucalo u vozilo putarske službe koje se nalazilo na putu tokom radova na održavanju saobraćajnice, ali se radni dan putara završio nažalost tragično, kada su od udarca zadobili stravične povrede - kaže naš sagovornik.

Udar je bio veoma snažan, a vozilo u kojem su se nalazili putari pretrpelo je velika oštećenja. Na mesto nesreće odmah su izašli pripadnici policije, ekipe Hitne pomoći i druge nadležne službe, ali lekari nisu uspeli da pomognu povređenim radnicima.

Policija je obavila uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti ove tragedije i razlog zbog kojeg je kamion skrenuo sa svoje putanje i udario u vozilo koje je bilo jasno označeno kao radna zona.

Zbog nesreće je saobraćaj na ovoj deonici puta Šabac-Loznica bio potpuno obustavljen, što je izazvalo velike zastoje i formiranje dugih kolona vozila. Vozačima je savetovano da koriste alternativne pravce dok se ne završi uviđaj i uklone vozila sa mesta nesreće.

- Prizor je bio stravičan, staklo i krhotine bili su razbacani po celom putu… Vozilo putara je bio zgužvano poput konzerve, a teretnjak koji je udario u njih imao je smrvljenu i spljoštenu kabinu. Ceo saobraćaj je bio u zastoju - navodi jedan od svedoka za Alo!.

Ova tragedija ponovo je ukazala na opasnosti sa kojima se svakodnevno suočavaju radnici koji održavaju puteve i rade neposredno uz prometne saobraćajnice, gde i trenutak nepažnje može imati kobne posledice.

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