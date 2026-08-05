Stravično ubistvo dogodilo se u Unsko-sanskom kantonu u BiH kada je nožem nasmrt izboden muškarac u Tržačkoj Rašteli kod Cazina.

Kako je za Avaz potvrđeno iz MUP-a USK, jutros 05.08.2026. godine oko 01.40 sati MUP-u USK se obratio medicinski radnik, koji je primio dojavu da je jedno lice izbodeno nožem. Policijski službenici su se odmah po prijavi uputili na lice mesta gde su zatekli tragove nasilja.

Ubrzo je utvrđeno da je teško povređen Š. N. (50) koji je preminuo u Kantonalnoj bolnici Bihać. Policija ja zbog sumnje da je učestvovao u zločinu uhapsila muškarca H. A. (60) .Tužilac je bio na licu mesta i ovaj događaj okvalifikovao kao krivično delo ubistvo.

Prema informacijama Avaza uhapšen je Huso Aličajić, a ubijen Šefik Nadarević zvani Hato. Nezvanične informacije govore da su stradala osoba i osumnjičeni bili komšije. Njihovi susedi navode da je ubijeni Nadarević bio "divan komšija s kojim nisu imali nikakvih problema".

Alo/Dnevni avaz

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