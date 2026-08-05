Vlasnici srušenih objekata na Gazivodama dobili su račun da plate rušenje, izjavio je pravnik i jedan od zastupnika vlasnika Dragutin Nenezić.



Naime, Nenezić je istakao da su Šiptari ispostavili račun Srbima od oko 2.000 evra i da je rok za plaćanje do 30 dana.

- Niko ne spominje stvari koje su bile unutra, koje su odnete. Nikakva potvrda o tome nije data. Da li će se nekada možda vratiti ili neće, to isto apsolutno nikoga ne zanima. Samo, eto, sruši se, plati se, i to je to - ukazuje Nenezić.

Podseća da je ročište zakazano za 12. avgust i dodaje da uopšte ne zna o čemu će da raspravljaju kad su objekti porušeni.

- Eventualno možda o nekoj naknadi štete sad za ovo što je urađeno, ali to je isto vrlo veliko pitanje da li će bilo ko od njih uvažavati. Tako da trenutno je situacija takva da su ljudi, konkretno na jezeru i u tom delu, zatvoreni, da tako kažem, u jedan pravni sistem koji im nije naklonjen, može da se kaže da kao im pruža neka prava, ali u stvarnosti toga nema. I jednostavno, s obzirom da su zatvoreni, oni imaju izbor da ostanu tako zatvoreni u tom sistemu i da čekaju šta je sledeće što će da im se desi, ili da već dosta ljudi duže vreme na severu KiM razmišljaju o odlasku ili odlaze, i zbog situacije sa školstvom, i zdravstvom, i bezbednosne situacije, i tako dalje - ističe Nenenzić.

U proteklih par nedelja, u tri talasa, na Gazivodama je po isteku ultimatuma tzv. kosovskog preduzeća porušeno 16 vikendica i jedna kuća čiji su vlasnici Srbi.

Krajem prošle nedelje porušen je i hotel "Jezero" na obali Gazivoda, uprkos činjenici da je ročište u sudskom sporu o vlasništvu nad imovinom zakazano za 12. avgust.