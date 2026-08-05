Zemunac je svojom prisebnošću i brzom reakcijom spasio stariju gospođu iz Niša od sigurnog utapanja.

Uz pomoć vlasnika smeštaja, Hitna pomoć je veoma brzo stigla na lice mesta, pružila joj prvu pomoć, a potom je žena prevezena u bolnicu u Solunu radi daljeg posmatranja.

"Veliko hvala i svaka čast ovom hrabrom čoveku koji je svojom reakcijom sprečio tragediju i spasio jedan ljudski život", navodi se u objavi.

Iako je za sada nepoznato ko je Zemunac koji je spasio ženu, u jednom od komentara čestita se i kaže: "Bravo Boki".