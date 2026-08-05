Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Seada Bublina (1994) iz Sarajeva, zaposlenog u Sudu BiH, zbog sumnje da je zloupotrebom službenog položaja iz sudskog depozita protivpravno prisvojio gotovo 200.000 KM, kao i da je, kako bi prikrio manjak novca, falsifikovao službenu dokumentaciju.

Prema navodima optužnice, Bublin je od početka 2024. do 14. aprila 2026. godine obavljao poslove referenta specijaliste za izvršenje krivičnih sankcija i evidenciju privremeno oduzetih predmeta u Sudu BiH.

Tereti se da je iskoristio svoj službeni položaj i iz više krivičnih predmeta nezakonito prisvajao privremeno oduzeti novac u različitim valutama, koji je bio pohranjen u kasi, odnosno depozitu Suda BiH. Na taj način je protivpravno prisvojio ukupno 196.729,59 KM i za taj iznos direktno oštetio Sud BiH.

Kako bi prikrio nezakonito prisvajanje i manjak novca u depozitu, optuženi je tokom 2024. godine u dva navrata falsifikovao službene isprave, navodi Tužilaštvo.

Tužilaštvo BiH ga zvanično tereti za krivično delo pronevere u službi prema Krivičnom zakonu BiH, kao i za krivično delo falsifikovanja isprave prema Krivičnom zakonu Federacije BiH. Bublin se trenutno nalazi pod merama zabrane koje su mu ranije određene u toku istrage.

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