Službenici Sektora za borbu protiv kriminala danas su, po nalogu Višeg suda u Podgorici, pretresali više stambenih i drugih objekata u Podgorici i Kolašinu u potrazi za međunarodno traženim licima, a meta akcije bio je i odbegli policajac Nebojša Bugarin, nezvanično saznaju Vijesti.

Prema saznanjima Vijesti, pretresen je i stan Bojana Madžgalja.

Iz Uprave policije saopšteno je da su pretresi izvedeni u okviru pojačanih aktivnosti koje se tokom letnje turističke sezone sprovode radi lociranja međunarodno traženih osoba.

Naveli su da su, postupajući po naredbama Višeg suda u Podgorici, policijski službenici pretresli stambene i druge objekte za koje postoji osnov sumnje da se u njima kriju ili borave međunarodno tražena lica.

„U okviru ovih aktivnosti izvršeni su pretresi objekata za koje se, prema operativnim saznanjima, sumnjalo da ih koristi ili u kojima se nalazi međunarodno traženo lice Nebojša Bugarin“, saopštila je policija.

Dodali su da Uprava policije nastavlja intenzivne aktivnosti usmerene na pronalazak i hapšenje međunarodno traženih lica, izvršilaca teških krivičnih dela.

Za Bugarinom, bivšim policajcem, raspisana je međunarodna poternica. Specijalno državno tužilaštvo tereti ga da je bio pripadnik kriminalne organizacije odbeglog policajca Ljuba Milovića, za koju tužilaštvo tvrdi da je delovala u korist kavačkog kriminalnog klana i učestvovala u krijumčarenju kokaina i drugim teškim krivičnim delima.

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