Crnogorska policija je u saradnji sa Poreskom upravom podnela krivičnu prijavu protiv državljanina Srbije N. Đ. (53) zbog sumnje da je utajio porez i oštetio državu za više od 40.400 evra, piše portal Vijesti.

Osumnjičeni je, prema navodima policije, prijavljivao netačne podatke o prihodima i na taj način stekao protivpravnu imovinsku korist.

- U postupku koji je prethodio podnošenju krivične prijave utvrđena je osnovana sumnja da je N. Đ, postupajući u ime i za račun prijavljenog pravnog lica "I.C. d.o.o. Podgorica", u svojstvu ovlašćenog lica, u periodu od 2021. do 2026. godine izvršio krivično delo utaja poreza i doprinosa na način što je prikrio stvarno ostvarene prihode i prilikom podnošenja prijava Poreskoj upravi nije prijavio tačne i istinite podatke o ostvarenim prihodima. Na taj način je, kako se sumnja, izbegao plaćanje poreza, doprinosa i drugih zakonom propisanih obaveza, pribavio protivpravnu imovinsku korist i pričinio štetu budžetu Crne Gore u iznosu od 40.406,74 evra - saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su saopštili da kroz intenzivnu međuinstitucionalnu saradnju i koordinisano delovanje sa nadležnim organima nastavljaju odlučno sprovođenje mera usmerenih na suzbijanje poreske evazije, zaštitu budžeta Crne Gore i jačanje zakonitosti, finansijske discipline i odgovornosti u poslovanju privrednih subjekata.

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