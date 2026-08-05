Dve devojke iz Tetova juče su iskočile iz taksija u pokretu jer ih taksista nije odvezao na traženu lokaciju, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Juče u 16.30 časova, D. K. je prijavio da su njegova devojka E. I. (20) i njena šesnaestogodišnja drugarica, obe iz sela Pršovce kod Tetova, iskočile iz taksija dok se vozilo kretalo, jer je vozač počeo neprimereno da se ponaša, nije zaustavio vozilo i nije ih odvezao na traženu lokaciju.

Nakon što su iskočile iz vozila u pokretu, zatražile su pomoć. O slučaju su obavešteni javni tužilac i Centar za socijalni rad u Tetovu.

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