Svađa oca i sina zbog novog automobila završila je na sudu! Muškarac kod Bijeljine proglašen je krivim da je tokom porodičnog sukoba fizički napao svog oca i izrečena mu je novčana kazna od 1.000 KM (500 evra), ali presuda još nije pravosnažna.

Porodična svađa zbog korišćenja garaže i zavarivanja polomljenih kolica dobila je sudski epilog pred Osnovnim sudom u Bijeljini. P. V. je proglašen krivim za nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici jer je, prema presudi, tokom sukoba udario i odgurnuo svog oca. Incident se dogodio 7. juna 2022. godine u garaži i ispred porodične kuće u okolini Bijeljine. Otac optuženog pokušavao je da zavari kolica koja je koristio za prevoz stočne hrane, kada je između njih počela rasprava.

Prema navodima iz presude, P. V. je zahtevao da otac više ne koristi garažu za zavarivanje jer je u tom prostoru parkirao novi automobil. Počeo je da iznosi aparat i kolica, nakon čega je sukob prerastao u fizički obračun. Sud je utvrdio da je P. V. oca udario zatvorenom šakom u lice, a zatim ga odgurnuo, usled čega je zadobio povrede. Nakon incidenta intervenisala je policija.

Alo/Sandžak Danas

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