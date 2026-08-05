Biljne vaši spadaju među najčešće štetočine u baštama i na balkonima. Dovoljno je nekoliko dana da se razmnože i napadnu mlade izdanke, listove i cvetove, ostavljajući biljke oslabljene i usporenog rasta.

Ipak, pre nego što posegnete za hemijskim preparatima, možete isprobati jednostavan trik koji mnogi baštovani koriste godinama. Potreban vam je samo blagi deterdžent za sudove i voda.

Šta su biljne vaši?

Biljne vaši su sitni insekti koji se hrane biljnim sokovima. Najčešće se pojavljuju na mladim izdancima i naličju listova, a posebno napadaju:

paradajz,

krastavac,

kupusnjače,

ruže,

dalije,

mirisni grašak.

Najaktivnije su tokom toplih prolećnih i letnjih dana, dok se na sobnim biljkama mogu pojaviti tokom cele godine.

Kako prepoznati da su biljke napale vaši?

Pored samih insekata, postoje i drugi znaci koji ukazuju na njihovo prisustvo:

uvijeni i deformisani listovi,

usporen rast biljke,

lepljive kapljice na listovima (medna rosa),

crna čađava gljivica koja se razvija na mednoj rosi,

bele ljuspice koje ostaju nakon presvlačenja vaši,

povećan broj mrava oko biljke.

Mravi često štite vaši jer se hrane slatkom mednom rosom koju one luče.

Kako napraviti sapunicu protiv biljnih vaši?

Jedan od najjednostavnijih načina za uklanjanje vaši jeste rastvor sapunice.

Potrebno je:

1 kašičica blagog deterdženta za sudove,

oko 3 litra vode,

prskalica.

Sve dobro promešajte i poprskajte direktno po kolonijama vaši, naročito sa donje strane listova.

Sapun rastvara zaštitni voštani sloj na telu insekata, zbog čega oni gube vlagu i uginu. Istovremeno, površina biljke postaje klizava pa se vaši teže zadržavaju na njoj.

Važno upozorenje

Biljke nemojte prskati po jakom suncu jer kapljice mogu oštetiti lišće. Najbolje je tretman obaviti rano ujutru ili predveče, a nakon nekoliko sati biljku isprati čistom vodom.

Prirodni saveznici protiv vaši

Ako napad nije veliki, priroda često sama rešava problem.

Najveći neprijatelji biljnih vaši su:

bubamare,

zlatooke,

lebdelice,

parazitske ose,

ptice.

Jedna bubamara tokom života može pojesti hiljade biljnih vaši, zbog čega ih mnogi baštovani smatraju najboljim prirodnim zaštitnicima vrta.

Kako sprečiti novu najezdu?

Redovan pregled biljaka može pomoći da problem uočite na vreme.

Pored toga, korisno je:

uklanjati zaražene listove i izdanke,

izbegavati preterano đubrenje azotom, koje podstiče rast mladih izdanaka koje vaši najviše vole,

saditi biljke jakog mirisa poput nevena, ruzmarina, žalfije i belog luka, koje mogu pomoći u odbijanju štetočina.

Ako reagujete čim primetite prve vaši, velika je verovatnoća da ćete ih ukloniti bez agresivnih pesticida i sačuvati biljke tokom cele sezone.