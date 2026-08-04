Tri osobe uhapšene su zbog sumnje da su učestvovale u brutalnom ubistvu vlasnika pekare sa Karaburme (73), čije je telo pronađeno u stanu. Prema dosadašnjim saznanjima istrage, osumnjičeni su ga navodno vezali, mučili i potom usmrtili, a nakon zločina odneli novac i vredne predmete.

Policija je, nakon intenzivne potrage, locirala i uhapsila dve žene i jednog muškarca na teritoriji Subotice, zbog sumnje da su povezani sa zločinom koji je šokirao beogradsko naselje Karaburma.

Prema sumnjama istražitelja, osumnjičeni su ušli u stan nesrećnog muškarca, nakon čega su ga svukli, vezali i fizički zlostavljali. Nakon toga su, kako se sumnja, uzeli novac i druge vredne stvari i pobegli.

Tokom policijske akcije pronađen je deo novca za koji se sumnja da potiče iz pljačke izvršene nakon ubistva.

Slučaj je u prvi mah zbunio istražitelje, jer se sumnjalo da je sedamdesettrogodišnjak preminuo prirodnom smrću. Međutim, nakon obavljene obdukcije utvrđeno je da je smrt nastupila nasilnim putem, što je pokrenulo intenzivnu istragu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Istražitelji sada proveravaju sve okolnosti zločina, kao i uloge svih uhapšenih osoba u događaju.

Nad osumnjičenima je u toku kriminalistička obrada, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu zbog sumnje da su izvršili krivično delo teško ubistvo i druga dela koja bi mogla biti utvrđena tokom dalje istrage.

Brza reakcija policije dovela je do hapšenja osumnjičenih, a istraga će pokazati kako je došlo do zločina i da li je motiv bio koristoljublje, odnosno pljačka imovine žrtve.