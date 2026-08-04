- U CG živi 33 posto Srba i treba svi da znaju da ko želi da sa Srbijom i RS bdue umiru, biće i u miru sa 3 3psoto Srbau CG, a ko želi da bude uratu, moraće da računa i na otpor 33 odsto Srba iz CG. Nismo izašli iz Briselskih epruveta, mi smo nastali na kosovskom zavetu, verni našoj SPC i naš vrhovni versk ipoglavar je patrijarh Porofirije.

- Mogu da ustanu iz groba, sa Kajmakčalana, Monjkovca i visde sramno zabadanje noža u leđa Srbiji, ili bi nas odrekli, i psolali poruku "Nismo mi za ovo krv prolivali, da igrate na zgarištima Srba". Ali kako kaza Njegoš, na groblju će iznikuti cveće, voskresnjea ne biva bez smrti .Rađaju se novi Srbi, ljuti ka krajiška gujaa zapamtite dobro dušmani nikad više Bljesak i Oluja.

- Neka crknu od muke, nikada nam Brisel nam neće biti bliži od Beograda i Banjaluke - poručio je Knežević.