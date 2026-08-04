-Teško da postoji mesto koje po stradanju našeg naroda može da se meri sa Vukovskim i dva Malovana. Gotovo sve srpske kuće su spaljene i puste. Ovde se crnina ne skida. Mnogo je teško bilo, a danas je možda još teže, biti Srbin na ovim prostorima. Naše crkve ostale su jedina mesta na kojima možemo da se sećamo svojih žrtava, rekao je predsednik Vučić.

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"Mi nikada nećemo zaboraviti svoj narod i ponosan sam što sam kao predsednik Srbije došao da ih posetim. Ljudi koji ovde žive prošli su golgotu i naučeni su da čuvaju sećanje na svoje heroje i svoje bližnje. Naše je da radimo na napretku Srbije, da čuvamo mir i pomažemo našem narodu gde god da živi. Sve što obnavljamo i čuvamo radimo da bi ostao trag da smo vekovima postojali na ovim prostorima. Zato moramo da budemo najglasniji i najodlučniji čuvari mira i regionalne stabilnosti, da negujemo kulturu sećanja i nastavimo da gradimo snažniju i uspešniju Srbiju.", stoji u predsednikovoj objavi na Instagramu.

Vučić

 