-Teško da postoji mesto koje po stradanju našeg naroda može da se meri sa Vukovskim i dva Malovana. Gotovo sve srpske kuće su spaljene i puste. Ovde se crnina ne skida. Mnogo je teško bilo, a danas je možda još teže, biti Srbin na ovim prostorima. Naše crkve ostale su jedina mesta na kojima možemo da se sećamo svojih žrtava, rekao je predsednik Vučić.

"Mi nikada nećemo zaboraviti svoj narod i ponosan sam što sam kao predsednik Srbije došao da ih posetim. Ljudi koji ovde žive prošli su golgotu i naučeni su da čuvaju sećanje na svoje heroje i svoje bližnje. Naše je da radimo na napretku Srbije, da čuvamo mir i pomažemo našem narodu gde god da živi. Sve što obnavljamo i čuvamo radimo da bi ostao trag da smo vekovima postojali na ovim prostorima. Zato moramo da budemo najglasniji i najodlučniji čuvari mira i regionalne stabilnosti, da negujemo kulturu sećanja i nastavimo da gradimo snažniju i uspešniju Srbiju.", stoji u predsednikovoj objavi na Instagramu.