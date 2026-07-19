Slađan K. ubio je svog oca, majku i brata u porodičnoj kući kod Smedereva, a potom izvršio samoubistvo. Tragedija koja je potresla Srbiju ostavila je iza sebe četiri ugašena života i brojna pitanja bez odgovora.

Stravičan zločin dogodio se u septembru 2009. godine u selu kod Smedereva. Mirno mesto nadomak grada tog dana zavijeno je u crno, a vest o porodičnoj tragediji brzo se proširila među meštanima.

Iza vrata porodične kuće, koja je trebalo da bude mesto sigurnosti i svakodnevnog života, odigrala se drama čiji su razmeri šokirali i najiskusnije istražitelje. Kada je policija stigla na lice mesta, pronađena su tela četiri osobe.

Istražitelji tražili odgovor na pitanje "zašto"

Odmah nakon uviđaja policija je počela da sklapa mozaik događaja koji su prethodili zločinu. Proveravani su odnosi među članovima porodice, razgovarano je sa ljudima koji su ih poznavali i pokušavano je da se utvrdi šta je bio okidač za tragediju.

Prema tadašnjim navodima iz istrage, mogući uzrok zločina bili su dugotrajni porodični problemi i narušeni odnosi. Međutim, pošto je Slađan K. nakon zločina izvršio samoubistvo, mnoge okolnosti nikada nisu dobile konačan sudski epilog.

Komšije u šoku

Meštani Lugavčine nisu mogli da veruju da se tako težak zločin dogodio u njihovom selu. Oni koji su poznavali porodicu govorili su da nisu očekivali ovakav ishod i da ih je vest ostavila bez reči.

Ulica u kojoj se nalazila kuća postala je mesto policijskog uviđaja, dok su komšije pokušavale da shvate šta se dogodilo iza zatvorenih vrata doma koji je do tada bio deo njihove svakodnevice.

Tragedija bez odgovora

Ovakvi zločini ostavljaju iza sebe mnoga pitanja. Šta je dovelo do trenutka kada je porodični sukob prerastao u tragediju? Da li je neko mogao da nasluti šta će se dogoditi?

Odgovori na ta pitanja zauvek su ostali nedorečeni.

Epilog

Pošto je počinilac nakon zločina izvršio samoubistvo, protiv njega nije mogao da bude vođen sudski postupak. Iza jedne kuće u Lugavčini ostala je priča o porodici čiji je život prekinut u jednom danu.

Tragedija iz septembra 2009. godine ostala je jedna od najtežih porodičnih tragedija u ovom kraju i podsetnik koliko razorni mogu biti nerešeni problemi kada ostanu skriveni iza zatvorenih vrata.