Tržište rada u Srbiji sve više pokazuje da pojedini zanati postaju među najtraženijim zanimanjima. Iako oglasi za posao obuhvataju širok spektar profesija, podaci platforme Infostud ukazuju da se među najčešće oglašavanim pozicijama izdvajaju zavarivači, bravari i automehaničari.

Velika potražnja, uz nedostatak kvalifikovanih radnika, dovela je do rasta zarada, pa poslodavci za pojedine pozicije nude plate koje dostižu i 280.000 dinara mesečno.

Zavarivači među najtraženijim radnicima

Posao bravara i zavarivača već godinama važi za jedno od deficitarnih zanimanja u Srbiji. Reč je o stručnjacima koji se bave obradom i spajanjem metala, a njihove usluge traže se u brojnim industrijama.

Prema podacima Infostuda, oglasi za ova zanimanja spadaju među najzastupljenije, dok se ponuđene zarade uglavnom kreću između 110.000 i 170.000 dinara, u zavisnosti od iskustva, poslodavca i vrste posla.

Ipak, uprkos dobrim primanjima i velikoj potražnji, broj zainteresovanih za ovaj zanat ostaje mali. Iskusni zavarivači često imaju popunjene termine unapred, dok je deo njih posao pronašao u inostranstvu, gde su zarade uglavnom više.

Sve manje učenika bira zanatske škole

Profesor Tehničke škole „Zmaj“ Milenko Šordić ranije je za Nova.rs izjavio da iz godine u godinu opada interesovanje učenika za smer bravar-zavarivač.

Kako navodi, učenici koji upišu ovaj obrazovni profil uglavnom brzo dolaze do zaposlenja, a pojedini već nekoliko meseci nakon završetka školovanja dobijaju ponude za posao sa platom od oko 1.000 evra, što odgovara prosečnim primanjima zavarivača u Srbiji.

Šordić ističe da su učenici koji se odluče za ovaj zanat motivisani i vredni, ali smatra da je jedan od razloga slabijeg interesovanja stav dela roditelja koji decu usmeravaju ka drugim profesijama, zanemarujući mogućnosti koje nude zanatska zanimanja.

Automehaničari mogu da zarade i do 280.000 dinara

Pored zavarivača, među najtraženijim radnicima nalaze se i automehaničari. Na oglasima za posao mogu se pronaći ponude sa platama koje se kreću od oko 160.000 do čak 280.000 dinara mesečno.

Aleksandra Đurišić iz Udruženja „Auto-servisi Srbije“ ranije je objasnila da rast zarada predstavlja posledicu nedostatka stručnih radnika na tržištu.

Prema njenim rečima, interesovanje mladih za ovaj zanat nikada nije bilo manje, zbog čega poslodavci nude sve bolje uslove kako bi privukli kvalifikovane majstore.

Mladi sve ređe biraju automehaničarski zanat

Direktorka Tehničke škole Beograd Ana Grujić navela je da se iz godine u godinu smanjuje broj učenika koji upisuju smer za automehaničare, dok je primetan porast broja kandidata koji se za ovu profesiju odlučuju kroz vanredno školovanje i prekvalifikacije.

Kako ističe, mnogi mladi danas prednost daju zanimanjima vezanim za informacione tehnologije, iako automehaničari u pojedinim slučajevima mogu da ostvare sličan nivo zarade.

Grujić dodaje da deo budućih majstora znanje stiče kroz praksu u radionicama, zbog čega se ne odlučuju odmah za formalno obrazovanje. Ipak, smatra da završena škola i stečena diploma pružaju šire stručno znanje i bolje mogućnosti za profesionalni razvoj.

Potražnja nastavlja da raste

Da među mlađim generacijama i dalje postoji interesovanje za ovaj posao pokazuje primer Nikole Jovanovića iz Obrenovca, poznatijeg kao „Mali serviser“, koji je ranije govorio da je ljubav prema automehanici razvio još u detinjstvu.

Stručnjaci ocenjuju da će zbog nedostatka kvalifikovanih radnika potražnja za zavarivačima, bravarima i automehaničarima ostati visoka i u narednom periodu. To znači da bi zarade u ovim deficitarnim zanimanjima mogle da ostanu konkurentne, dok će poslodavci i dalje imati izazov da pronađu dovoljno stručnih radnika, piše Mondo.