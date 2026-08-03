Nikšićanin Jovan Mrvaljević, koji je preksinoć ubijen na Kapinom polju, pušten je prošlog leta iz pritvora po sili zakona, jer Viši sud u Podgorici ni u zakonski maksimalnom roku od tri godine od podizanja optužnice nije doneo prvostepenu presudu u objedinjenom postupku u kojem mu se sudilo za članstvo u kriminalnoj organizaciji povezanoj sa planiranjem likvidacija Veljka Belivuka i Marka Miljkovića.

Zbog te zakonske odredbe on je i pored krivičnog postupka, koji se vodi zbog optužbi da je bio deo kriminalne organizacije, više od godinu bio na slobodi.

Mrvaljeviću je sud odredio i meru nadzora - javljanja policiji do okončanja krivičnog postupka.

Telo Mrvaljevića, koji je u policijskim evidencijama označavan kao visokopozicionirani pripadnik škaljarskog klana, pronađeno je u subotu oko 20 sati u Kapinom polju, na makadamskom putu, na potezu prema naselju Kočani.

Prema prvim podacima istrage, za sada nepoznati napadač sa kačketom prišao mu je i iz neposredne blizine i pucao mu u potiljak, nakon čega je pobegao.

Istražitelji su najbliže sumnji da je Mrvaljević poznavao ubicu, zbog čega najviše i proveravaju mogućnost da je njegovo ubistvo posledica sukoba unutar nikšićkog ogranka škaljarskog klana.

Proverava se i drugi krak, da li je likvidacija nastavak višegodišnjeg rata škaljarskog i kavačkog klana.Specijalno državno tužilaštvo podiglo je u maju 2022. godine optužnicu protiv Jovana Vukotića, Jovana Mrvaljevića i Vladana Mijuškovića.

Sada pokojni Vukotić optužen je za stvaranje kriminalne organizacije i teško ubistvo putem podstrekavanja, a Mrvaljeviću i Mijuškoviću na teret je stavljeno stvaranje kriminalne organizacije. Tužilaštvo je tvrdilo da su optuženi pripremali ubistva Veljka Belivuka, Marka Miljkovića i Slobodana Kašćelana.

Prema navodima optužnice, pokojni Vukotić je sa Jankom Vukadinovićem krajem 2020. godine formirao kriminalnu organizaciju za izvršenje ubistava, a Mrvaljević je, po tvrdnjama specijalnih tužilaca, prihvatio članstvo u toj grupi. Mrvaljević je negirao optužbe.

Postupak protiv Mrvaljevića u septembru 2022. godine spojen je sa ranije pokrenutim predmetom protiv Janka Vukadinovića, Mila Jovanovića, Radovana Stanišića, Almire Mujahodžić, Momčila Milića i Dušana Ivanovića.

Prema ranijoj optužnici SDT-a, Mile Jovanović i zaštićeni svedok Kamenko Kuč su 22. januara 2021. godine u Tivtu pokušali da ubiju Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, uz pomoć Radovana Stanišića.

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