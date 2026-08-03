Iz Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo saopšteno je da su sinoć u 23:00 sati policijski službenici uhapsili M. K. (1979) iz Sarajeva zbog postojanja osnova sumnje da je ubio H. B. (1998) iz Sarajeva.
Prethodno, u 22:50 sati, Operativni centar MUP-a KS primio je informaciju da je u ulici Ablagijin sokak (MZ Mošćanica) jedna osoba zadobila povrede nožem.
Izlaskom na teren, potvrđeni su navodi iz prijave, a smrt H. B. je konstatovao doktor Zavoda hitne medicinske pomoći KS.
Obavešten je tužilac Tužilaštva KS, koji je rukovodio uviđajem, a koji su obavili pripadnici Uprave policije MUP-a KS.
Alo/Klix.ba
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