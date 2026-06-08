Još 1914.godine, na početku Prvog svetskog rata činili su najgore zločine hrvatski vojnici u Podrinju i Mačvi nad civilnim srpskim stanovništvom.

Godine 1918. odlukom kralja Aleksandra i pobedničke Srbije, hrvatski zločinci su prvi put abolirani i primljeni u zajedničku državu. Hrvatskim oficirima dodeljeni su viši činovi, pa su oni postali nadređeni nad većinom srpskih oficira, junaka iz ratova 1912.-1918. godine.

Niti su se Hrvati dali umiriti i stalno su Kraljevini SHS, a potom Jugoslaviji tražili sve veća svoja prava, preteći da će da napuste zajedničku državu.

Vlasti u Beogradu stalno su im popuštale, te je krajem 30ih godina stvorena Hrvatska Banovina, dok je Srbija, mučenička zemlja pobednica bila rasparčana na banovine koje su nosile nazive reka.

Napadom nacističke Nemačke na Jugoslaviju, Hrvati su sa radošću dočekali Nemce, koji su im omogućili da 10.aprila 1940.godine proglase svoju zločinačku državu Nezavisnu Državu Hrvatsku, čije su granice došle do Drine, Save i Dunava, osim Banata.

O zločinima Ustaša u NDH, koji su na najmonstruozniji način ubijali na stotine hiljada golorukih civila u Jasenovcu, Staroj Gradiški, Jadovnu, živi bacani u hercegovačke jame, izlišno je i govoriti. Simptomatično je da sve vreme rata, za partizanske jedinice, komuniste Broza, koje su se do avgusta 1944. godine isključivo kretale po teritoriji NDH, nisu ni jedanput pokušale da napadnu ova srpske stratišta.

Beograd je uveliko bio oslobođen, kada je fabrika smrti za Srbe radila još punih sedam meseci.

Posle završetka Drugog svetskog rata, komunistička vlast Nove Jugoslavije, po drugi put je abolirala Hrvate zbog njihovih zločina nad Srbima, a ovo sve pod parolom bratstva i jedinstva.

Može se zamisliti da je Brozov režim doneo naredbu, odmah po oslobođenju, da na teritoriji Nove Jugoslavije, odmah tog i tog dana, u toliko sati nastupa bratstvo i jedinstvo. Ko god se suprotstavio ovoj naredbi, biće najstrože kažnjen, a zna se šta je to značilo.

Nije se samo na ovome završilo prema Hrvatima, jer trebalo ih je i nagraditi. Republika Hrvatska dobila je Dalmatinske gradove i ostrva, kao i celu Istru, koji su od 1918. godine pripadali Italiji. Možemo slobodno napomenuti, da je poklon bio potpun, jer su sa Istre bili proterani starosedeoci Italijani!

Za isto to vreme, godinu ili dve u Srbiji su komunisti streljali blizu 100.000 građana, većinom bez ikakve osude ili suđenja, pod parolom da su svi bili klasni neprijatelji ili simpatizeri okupatora, a u stvari samo nisu bili naklonjeni komunistima.

Tek sad izlazi na videlo kako je postupala OZNA (Organizacija za Zaštitu Naroda) kada je sve do 1950. godine oduzimala sve materijale do poslednjeg papira, od Komisija koje su istraživale zločine Ustaša nad srpskim stanovništvom.

Nisu se smirivali Hrvati ni u novoj FNRJ i SFRJ, a početkom 70ih godina pokušali su sa takozvanim Masovnim pokretom da rade na osamostaljivanju. Nije im to uspelo , jer su upozoreni da ima vremena i da to ne rade dok je Josip Broz Tito živ.

Kao nagradu da budu strpljivi doneti su Ustavni amandmani kojim je Srbija rasparčana na Pokrajine Vojvodinu i Kosovo i Metohiju, koje su praktično imale funkciju Republika! Spremali su se Hrvati posle Brozove smrti, da bi 25. juna 1991. godine Hrvatski Sabor doneo odluku o otcepljenju od Jugoslavije i proglašavanju samostalne Države Hrvatske.

Po poslednjem popisu u zajedničkoj državi Jugoslaviji, u proleće 1991. Hrvatska je imala 4.784.265 stanovnika, a od toga 581.663 Srba i 106.041 Jugoslovena. A zna se da su se većinom Srbi izjašnjavali kao Jugosloveni. Usledio je odmah po osamostaljenju teror nad srpskim stanovništvom, koji je rezultirao oružanu pobunu srpskog stanovnistva. Ovo što se dešavalo skoro 4 godine u Hrvatskoj bio je školski primer građanskog rata, iako to do danas Hrvati nazivaju srpskom agresijom. Došlo je do masovnog proterivanja Srba sa kućnih ognjišta i stotine hiljada njih proteraju se u Srbiju. Po poslednjem popisu iz 2011. godine u Hrvatskoj je živelo 186.633 Srbina, nije bilo Jugoslovena, što će reći da je ubijeno ili proterano oko 500.000 građana srpske nacionalnosti iz Hrvatske.

Sve vreme do dana današnjeg, vlast u Hrvatskoj bukvalno spotiče i ometa Srbiju u bilo kakvom napretku kod evropskih institucija. Ovo je naročito izraženo, počevši od 2012.godine, a pogotovo izborom Aleksandra Vučića za Predsednika Srbije. Sve je počelo da se zove pravim imenom, a Srbija je počela da jača ekonomski, vojno, i u svakom pogledu, što je vlast u Hrvatskoj dovelo u šizofreno stanje.

Isto, kao što su ih Nemci podržali u stvaranju NDH 1941.godine, tako su im kao mentori pomogli 1991.godine. Praktično, kako im Nemci kažu, tako se i njihova vlast i ponaša, a koliko su ljubavi u celom XX veku Nemci pokazali prema Srbima to svi dobro znamo.

Možemo pomenuti jedan mali događaj koji puno govori. Pre 7-8 godina, hrvatska vlast je počela na granicama da zaustavlja srpske kamione iz bezrazložnih razloga, iz čistog hira. Tadašnji Predsednik Vlade Hrvatske Milanović na apele našeg Predsednika Vučića odgovorio je sarkastično " Šaraj malo, šaraj!"

Naš Predsednik nije imao kud, nego da se obrati hrvatskim mentorima i lično tadašnjoj kancelarki Angeli Merker. U roku od 24 sata Hrvati su počeli ekspresno i ubrzano da puštaju srpske kamione preko granice, što pokazuje koliki je stepen samostalnosti i servilnosti hrvatske vlasti.

Mešanje u unutrašnje stvari Srbije , od strane Hrvatske kulminira zadnje dve godine, do neslućenih razmera, podržavajući logistički, materijalno i na svaki mogući način pokušaj obojene revolucije i prevrata.

Obsednutost našim Predsednikom, može se slobodno reći bolesnom, videlo se i po tome što su samo u 2025.godini objavili preko 20.000 naslova na svim medijima, gde je glavna ličnost bio Aleksandar Vučić.

Izvestilac EU Tonino Picula, i njegov izveštaj, ne zavređuje komentar!

Vrhunac je zadnjih dana izjava Predsednika Vlade Plenkovića, koji ne prihvata granicu na Dunavu i javno iznosi pretenzije nad teritorijom Srbije u Somborskoj i Apatinskoj opštini. Isporučuje Plenković Srbiji još sijaset zahteva, koje Srbija mora da ispuni prema Hrvatskoj, ne bi li se Hrvatska umilostivila da podrži, kad tad, ulazak Srbije u EU.

Šta će Plenković, njemu nije jasno, da vlast u Hrvatskoj ne odlučuje o bilo čemu u vezi sa Srbijom, pa kada moćne države donesu odluku o ulasku Srbije u EU, Zagreb će samo dobiti mejl, i njihov predstavnik će glasati ZA.