Kompleksi u Zagrebu dostigli tačku ključanja. Dok predsednik Srbije Aleksandar Vučić vodi maestralnu, suverenu i slobodarsku spoljnu politiku koja obezbeđuje Srbiji status ključnog igrača u Evropi, u Hrvatskoj vlada totalni očaj i neverica.

Da Srbija pod vođstvom Aleksandra Vučića uživa ogromno poštovanje najvećih svetskih sila, i da zapadni lideri bukvalno mole Beograd za partnerstvo, morao je javno da prizna i bivši ministar spoljnih poslova Hrvatske, Miro Kovač.

On je u programu hrvatske televizije N1 ogolio istinu koja beskrajno boli zvanični Zagreb - Vučića niko ne može da lomi i ucenjuje, a njegova nezavisna politika donosi istorijske poene Srbiji.

Kovača i voditeljku N1 je očigledno najviše zaboleo prvi red na vojnoj paradi u Parizu, gde je predsednik Vučić dobio počasno mesto na Jelisejskim poljanama, ostavljajući sve dežurne hejtere u potpunom šoku.

Na pitanje voditeljke da li je Vučićevo pozicioniranje u Parizu isključivo protokol ili nešto mnogo više, Kovač je morao da prizna surovu realnost:

- Gospođo Kljenak, protokol je politika, znači protokol je instrument politike na unutrašnjem spoljnopolitičkom planu. Gde će ko sesti, ako ja to određujem, ja time šaljem poruku. Znači interesantno je francuzima da imaju Srbiju kao partnera - priznao je utučeni Kovač.

Hrvatskom diplomati je posebno teško palo to što je predsednik Srbije dobio najviše državne počasti i mesto u prvom redu, a da pritom nije morao da pravi nikakve trule kompromise niti da ispunjava tuđe prohteve:

- On jeste predsednik Republike Srbije, ali on nije čak ni svoje trupe poslao da defiluju na Jelisejskim poljanama i opet je dobio mesto u prvom redu. Došao je u Pariz bez svojih trupa i još je rekao da nije u koaliciji voljnih - kukao je bivši hrvatski ministar u emisiji.

Kovač je u stanju potpunog šoka komentarisao i Vučićevu posetu Kijevu, gde je predsednik Srbije još jednom pokazao šta znači čelična kičma i vođenje računa isključivo o sopstvenom narodu:

- Aleksandar Vučić očito sada pokazuje šta on želi. Znači on želi ući na svoj način sa što manje troškova u taj evropski mejnstrim, a da ga se što manje dira, znači da zadrži tu jednu slobodu spoljnopolitičkih orijentacija, i to mu se dopušta. Došao je u Kijev pa su se Rusi iznenadili, bilo je komentara u Rusiji na to, ali nije potpisao deklaraciju, da izbegne kritiku u samoj Srbiji. Istovremeno se orijentiše prema Americi - rekao je Kovač.

Ovo priznanje sa hrvatske televizije je konačni dokaz da je komšiluk u potpunom nokautu. Dok oni slepo izvršavaju svako naređenje koje im stigne spolja, Aleksandar Vučić obezbeđuje Srbiji poziciju lidera regiona koji razgovara i sa Parizom, i sa Vašingtonom, i sa Moskvom - čuvajući interese svoje države i slobodu spoljnopolitičke orijentacije.