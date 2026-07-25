Međutim, mnogi ih koriste na način koji može biti veoma opasan. Jedna od najčešćih grešaka jeste provlačenje produžnog kabla ispod tepiha ili tepisona kako bi prostor izgledao urednije. Iako ovo deluje kao praktično rešenje, stručnjaci upozoravaju da takva navika može dovesti do pregrevanja kabla, oštećenja izolacije, kratkog spoja, pa čak i požara.

Dok kroz produžni kabl prolazi električna struja, on prirodno stvara određenu količinu toplote. Da bi se ta toplota bezbedno raspršila, oko kabla mora da postoji slobodan protok vazduha. Kada se nalazi ispod tepiha, toplota ostaje zarobljena, što povećava temperaturu kabla, naročito ako su na njega priključeni uređaji veće snage.

Oštećenja često ostanu neprimećena mesecima

Pored zadržavanja toplote, dodatnu opasnost predstavljaju svakodnevno hodanje preko kabla i težina nameštaja. Konstantan pritisak može da ošteti zaštitnu izolaciju ili unutrašnje provodnike, stvarajući mesta na kojima dolazi do još većeg zagrevanja. Takva oštećenja često nisu vidljiva, posebno kada je kabl sakriven ispod tepiha.

Upravo zato stručnjaci upozoravaju da produžni kablovi treba da budu lako dostupni i vidljivi kako bi se na vreme uočile pukotine, istrošena izolacija, promena boje ili drugi znaci habanja. Zanemarivanje ovih oštećenja može povećati rizik od električnog udara, pojave električnog luka ili izbijanja požara.

Produžni kabl nije zamena za zidnu utičnicu

Električari naglašavaju da produžni kabl nije namenjen za stalnu upotrebu. Ukoliko vam je svakodnevno potreban dodatni izvor napajanja, najbolje rešenje je ugradnja novih zidnih utičnica, koju bi trebalo da obavi kvalifikovani električar.

Produžni kabl ne bi trebalo provlačiti ni kroz vrata ili prozore, pričvršćivati ekserima ili spajalicama, držati namotan dok je pod opterećenjem niti postavljati ispod kreveta, ormara, sofe ili drugog teškog nameštaja. Velike kućne aparate, poput frižidera, šporeta, mašine za pranje veša i mašine za sušenje, uvek treba priključivati direktno u zidnu utičnicu, jer produžni kablovi često nisu predviđeni za toliku snagu.

Ako želite da kablovi budu manje uočljivi, mnogo bezbednije rešenje su zaštitne kanalice koje se postavljaju uz zid. Tako će prostor ostati uredan, a rizik od oštećenja i pregrevanja biće znatno manji. Ukoliko primetite da je produžni kabl topao na dodir, ispucao, promenio boju, ispušta neobičan zvuk ili se oseća miris paljevine, odmah ga isključite iz struje i zamenite novim.