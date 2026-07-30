Pripadnici SBPOK-a i SKOR-a Uprave kriminalističke policije MUP-a Srbije, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Kraljevu i Bezbednosno-informativnom agencijom (BIA), uhapsili su danas na području Kraljeva R. T. (1980) iz Istoka na Kosovu i Metohiji.

On se sumnjiči za krivično delo špijunaže iz člana 315 Krivičnog zakonika Srbije.

Sumnja da je sarađivao sa albanskom obaveštajnom službom

Kako je saopštio MUP, postoji sumnja da je R. T. tokom dužeg vremenskog perioda bio u saradničkom odnosu sa albanskom obaveštajnom službom koja deluje na području Kosova i Metohije.

Prema navodima policije, osumnjičeni je prikupljao i dostavljao informacije o aktivnostima sadašnjih i bivših pripadnika Vojske Srbije, Ministarstva unutrašnjih poslova i drugih bezbednosnih struktura Republike Srbije.

MUP: Posledice bile hapšenja i progon Srba

MUP navodi da su informacije koje je, kako se sumnja, dostavljao imale za posledicu hapšenje više lica srpske nacionalnosti od strane privremenih institucija u Prištini, kao i progon većeg broja Srba sa područja Zubinog Potoka i severa Kosova i Metohije.

Ove tvrdnje predstavljaju navode iz saopštenja Ministarstva unutrašnjih poslova i nisu potvrđene sudskom presudom.

Zadržavanje do 48 sati

Nakon saslušanja u svojstvu osumnjičenog, R. T. je određeno zadržavanje do 48 časova.

Po isteku tog roka biće priveden Višem javnom tužilaštvu u Kraljevu na dalje postupanje.