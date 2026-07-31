Srbin umalo ubijen! Policija u Zagrebu sprečila je juče ujutru mogući pokušaj ubistva u službenim prostorijama Policijske uprave zagrebačke na području Črnomerca, kada je jedan pritvorenik napao drugog muškarca. Incident se dogodio oko 5.55 časova, dok su se dvojica muškaraca nalazila u istoj prostoriji namenjenoj za zadržavanje pritvorenih osoba.

Prema do sada dostupnim informacijama, 22-godišnji muškarac nasrnuo je na 33-godišnjeg državljanina Srbije. Napad je sprečen brzom reakcijom policijskih službenika koji su pravovremeno intervenisali i zaustavili dalju eskalaciju sukoba, čime su sprečene teže posledice.

Povređeni državljanin Srbije zadobio je povrede tokom napada, ali njihova težina za sada nije zvanično potvrđena. Nakon incidenta pružena mu je medicinska pomoć, a prevezen je na zbrinjavanje u Kliničku bolnicu Sveti Duh u Zagrebu.

Policija je pokrenula kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja, uključujući motiv napada i način na koji je došlo do sukoba među pritvorenim osobama. Više informacija o slučaju biće poznato nakon završetka istrage, prenose hrvatski mediji.

BONUS VIDEO