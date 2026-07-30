Policijski službenici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo obavljaju uviđaj na području kod Latinske ćuprije u sarajevskoj opštini Stari Grad, nakon što je jedna osoba povređena pod još uvek nerazjašnjenim okolnostima.

Iz Operativnog centra MUP-a Kantona Sarajevo potvrđeno je da je povređena osoba prevezena na ukazivanje lekarske pomoći, dok policija intenzivno radi na utvrđivanju svih okolnosti događaja.

- Jedna osoba je povređena i prebačena na ukazivanje lekarske pomoći. Još uvek se utvrđuju okolnosti kako je povređena - rekli su za portal Avaz iz Operativnog centra MUP-a KS.

Na mestu događaja nalazi se vozilo "rendž rover", koje je ograđeno policijskom trakom radi uviđaja. Na vratima automobila vidljivi su tragovi krvi, što će biti predmet daljih veštačenja.

U neposrednoj blizini vozila, na obližnjem zidiću, pronađen je i pištolj, koji će takođe biti izuzet kao dokaz i podvrgnut potrebnim forenzičkim analizama.

Iako prisustvo oružja na mestu događaja izaziva dodatnu pažnju, iz MUP-a Kantona Sarajevo ranije su potvrdili da, prema dosadašnjim saznanjima, nije bilo upotrebe vatrenog oružja.

Policija nastavlja uviđaj i prikupljanje svih relevantnih tragova, nakon čega bi trebalo da bude poznato više informacija o tome kako je došlo do povređivanja osobe i da li je u događaju učestvovalo više lica.

Alo/Dnevni avaz

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