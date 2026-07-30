Ukrajina je izvela novi dalekometni napad duboko na teritoriji Rusije, a meta je ovoga puta bila rafinerija Lukoil-Permnefteorgsintez u gradu Permu.

Napad je potvrdio Generalštab Oružanih snaga Ukrajine, navodeći da je pogođeno jedno od najvećih postrojenja za preradu nafte u Rusiji.

Požar izbio odmah nakon udara

Na društvenim mrežama ubrzo su se pojavili snimci na kojima se vidi veliki požar u krugu rafinerije.

Guverner Permskog kraja Dmitrij Mahonjin potvrdio je da je pogođen industrijski objekat i naveo da je protivvazdušna odbrana presrela više dronova koji su se približavali lokaciji.

Prema njegovim rečima, u napadu nije bilo povređenih.

Oglasio se i Zelenski

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je pogođena još jedna meta u okviru kampanje koju Kijev naziva „dalekometnim sankcijama“, ali nije odmah precizirao o kom se objektu radi.

Kasnije je ukrajinska Služba bezbednosti (SBU) saopštila da je meta bila upravo rafinerija Lukoil-Permnefteorgsintez, udaljena više od 1.500 kilometara od ukrajinske granice.

Prema preliminarnim informacijama, požar je zahvatio postrojenje za primarnu preradu nafte, koje predstavlja jedan od ključnih delova rafinerije.

Cilj je ruski naftni sektor

Napad na Perm deo je šire ukrajinske kampanje usmerene na rusku energetsku infrastrukturu.

Kako navodi Kijev, cilj ovih udara jeste smanjenje ruskih prihoda od nafte, otežavanje snabdevanja gorivom i slabljenje kapaciteta Moskve za nastavak rata.

Zelenski je izjavio da su ukrajinske snage od početka 2026. godine izvele više od 1.000 dalekometnih udara na ciljeve u Rusiji.