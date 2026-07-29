Međutim, situacija u Medijani potpuno je drugačija.

Načelnica Opštinske uprave Medijane podnela je ostavku, navodeći da je bila izložena mobingu od strane predsednika opštine. Takođe, ostavke su podnela i tri opštinska većnika, dok su pojedini funkcioneri iz pokreta Kreni-promeni, uključujući predstavnike u Kancelariji za mlade, takođe napustili funkcije.

Ni rad opštinskih komisija nije ništa bolji. Konkurs za sport oboren zbog, nepravilnih primene Zakona o sportu.

Kada je reč o konkursu za kulturu, sredstva su dodeljena udruženju "Besmrtni gvozdeni puk", čiji su članovi, povezani sa grupom građana "Dr Dragan Milić" i pokretom PODES. Istovremeno Opština Medijana, za razliku od drugih lokalnih samouprava, ne objavljuje iznose dodeljenih sredstava na konkursima, zbog čega nije moguće proveriti koliki je novac izdvojen.

Na meti kritika našla se i konferencija za medije održana u sali Skupštine opštine Medijana, na kojoj su, pojedini učesnici novinare nazvali "budalama". Na konferenciji su bili Dragan Milić, Miroslav Aleksić, Aleksandar Jovanović Ćuta i Miloš Parandilović.

Kao još jedan primer tu je i povećanje paušalnih naknada članovima opštinskih komisija sa 30.000 na 70.000 dinara.

Dragan Milić i Đorđe Stanković tražili su povećanje komercijalne cene boravka dece u vrtićima sa 21.000 na 33.000 dinara, uz tvrdnju da bi takva odluka pogodovala privatnim vrtićima, uključujući, kako navode, porodičnu firmu Đorđa Stankovića.

Opština Medijana glasala je protiv urbanističkog plana za novo porodilište, kao i da su odbornici ove političke opcije u Skupštini grada glasali protiv besplatnog javnog prevoza i protiv isplate pomoći radnicima koji su ostali bez plata tokom procesa privatizacije.

Dragan Milić takođe, poseduje građevinsku dozvolu za izgradnju luksuzne vile sa bazenom u jednom od ekskluzivnijih delova Niša, uz navode da se dozvola trenutno menja.

Takođe odbornik iz Niške Banje, blizak saradnik Dragana Milića, poznat pod nadimkom "Baron", uhapšen pod sumnjom za krađu kamiona sa oko 42.000 paklica cigareta. O tom slučaju nadležni organi vode postupak.

Zaključak je da upravo ovakav način upravljanja predstavlja model koji Aleksić javno hvali.

Ako je Medijana primer kako bi vodili Srbiju, građani imaju pravo da postave pitanje da li žele takav model vlasti.