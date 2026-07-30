Cena ulaznice od subote će iznositi 500 dinara.

- 500 dinara je karta, ali ako smem to da kažem, bio sam svuda, ne znam da postoji lepši pogled. Teško da i onaj sa Beograda na vodi možete da poredite sa ovim. Teško da bilo šta možete da poredite sa ovim. Čak i na Uvcu dole, pitanje je da li možete ovakav pogled da dobijete. Čudesno - rekao je predsednik Srbije prilikom svečanog otvaranja vidikovca.

Ovako izgleda ulaznica:

Vučić je pozvao danas sve građane da posete stakleni vidikovac na Kablaru i upoznaju prirodne lepote Srbije, ocenjujući da ovaj kraj ima veliki turistički potencijal, ali da je za njegov dalji razvoj potrebno još ulaganja u puteve, sadržaje i infrastrukturu.

"Ne znam da postoji lepši pogled, čak ni onaj iz Beograda na vodi, teško da možete da uporedite sa ovim. Teško da možete bilo šta da uporedite sa ovim. Bio sam čak i na Uvcu i pitanje je da li možete ovakav pogled da dobijete. Čudesno je", rekao je Vučić, između ostalog, tokom obilaska vidikovca na Kablaru.

Vučć se tokom obilaska dotakao i izbora, teroru Prištine, blokaderima i Jasmini Paunović, a o tome možete čitati u u našem BLOGU.