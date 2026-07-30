Stakleni vidikovac na Kablaru kod Čačka, sa koga se vide tri opštine, otvoren je danas u 12.00 časova.

Nakon sprovedenog tehničkog pregleda i kompletne procedure pred nadležnim institucijama, potvrđeno je da je taj objekat izgrađen u skladu sa građevinskom dozvolom, projektnom dokumentacijom i važećim propisima, kao i da je bezbedan i podoban za korišćenje.

"Vidikovac na Kablaru dobio je upotrebnu dozvolu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, čime su ispunjeni svi zakonom propisani uslovi za njegovu zvaničnu upotrebu", rekao je ranije pomoćnik gradonačelnika Čačka Miloš Stevanić.

Sa vidikovca se vide čak tri opštine, a pogled seže ka Kraljevu i obuhvata dobar deo lučanskog kraja i Požeške kotline, ali i visove prema Arilju.

Vidikovac na Kablaru predstavlja novu turističku atrakciju koja će dodatno doprineti razvoju Ovčarsko-kablarske klisure, unapređenju turističke ponude Čačka i promociji prirodnih lepota ovog kraja.

Projekat je radila firma Energoprojekt, a kako se navodi na njihovom sajtu uređena ukupno površina je 1.000 metara kvadratnih, od čega je zatvorena površina objekta vizitorskog centra 200 metara kvadratnih. Platforme i stepenište su 92 kvadrata, krovna površina sa solarnim panelima nepunih oko 48 kvadrata i turistička stanica sa elektroblokom 37 kvadratnih metara.

Stakleni vidikovac se nalazi na 879 metara nadmorske visine, ispod samog vrha planine Kablar.

Otvoren Stakleni vidikovac

Na otvaranju su prisutni predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić, ministar turizma Husein Memić i rukovodstvo grada Čačka.

Pomoćnik gradonačelnika Čačka za oblast infrastrukture i mesne samouprave Miloš Stevanić, rekao je da su radovi na izgradnji Staklenog vidikovca trajali nekoliko godina i da ono što je bitno jeste da će od subote biti otvoren za posetioce već od prepodnevnih sati. Naveo je da je projekat bio i osporavan, ali da je dobio upotrebnu dozvolu Ministarstva građevinarstva.

"Videli ste i u prethodnom periodu, manja platforma je bila opterećenija sa 50 tona, veća sa 82 tone, i to je izdržalo svu tu težinu i pokazalo da nema straha za korišćenje vidikovca, a i dalje za dobijanje upotrebne dozvole", rekao je on.

Dodao je da je urađen i put od Ovčar Banje do samog vidikovca.

"Takođe, meštani Ovčar Banje dobili su i rekonstruisanu železničku stanicu, urađen prirodnjački centar, rekonstruisana marina i sama staza uz obalu Međuvršja. I siguran sam da uz podršku i predsednika i predsednice Skupštine Ane Brnabić, neće stati sa ulaganjima u Ovčarsko-kablarskoj klisuri. Ono što nas očekuje, sigurno, je izgradnja i vodovodne i kanalizaciona mreže. Grad Čačak je blizu i dobijanja građevinske dozvole, čime ćemo stvoriti sve uslove i za dalja ulaganja u Ovčarsko-kablarsku klisuru", rekao je on.

Predsednik Vučić u obilasku

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas na otvaranju staklenog vidikovca "Kablar" u blizini Čačka da treba da se proširi put i napravi parking bliže samom vidikovcu kako ljudi ne bi morali da pešače oko kilometar kako bi se olakšalo posetiocima da mogu lakše da dođu. Vučić je penjući se ka vidikovcu zapitao zašto parkig nije napravljen još gore i dobio dogovor da je cilj bio da se očuva priroda, ali i zato što je na tom mestu uzak put i vozila bi napravila čep prilikom okretanja i da je zato parkig napravljen niže na putu ka vidikovcu.

- Naspi zemlju, donesi kamin, kako će stariji ljudi da dođu? Nema logike, rekao je Vučić Drobnjaku uoči otvaranja staklene turističke atrakcije, na planini Kablar, kod Čačka, nezadovoljan što put nije do samog vidikovca.

- Da sam znao, ne bih pozivao ljude na otvaranje, dodao je Vučić.

Na pitanje da li će stati na Stakleni vidkovac, Vučić je rekao:

- S obzirom da imam 117 kila? Idemo na staklo, pa idemo na staklo. Idemo, Drobnjak i ja zagrljeni tamo zajedno, to je kako da vam kažem, nek bude šta bude. Drobnjak ima na 160, kaže da ima 120, 130, i to je to. Znate na koliko je testirano to? Na 130 tona? 800 ljudi može da stane ovde. 130, 132 tone je testirano. Hoću reći, može da izdrži i 150 tona...

"Drobnjak je već mlatnuo jednu-dve"

- Ovo oko puteva imamo, ne znam šta da uradimo po tom pitanju, jer mnogo smo uradili, ali ljudi sve više traže, zato što ljudi po prvi put vide da se to stvarno radi, rekao je Vučić pa se našalio da je Drobnjak kad je on došao pio limunadu, ali je pre toga mlatnuo jednu-dve. Vučić ga je potom upitao hoće li posle na pečenje, a Drobnjak je pozvao i njega na šta mu je predsednik rekao: Hvala ti,ali nemam vremena.

"Hajde da vidimo to čudo"

- Hajde da vidimo to čudo, rekao je Vučić pa krenuo među narod. Dočekao ga je veliki broj građana koji su hteli da se pozdrave i rukuju s njim a on ih je odmah upitao šta im je potrebno i šta je najpreče. Okupljeni građani su mu prvo rekli da je prvi predsednik koji je posetio Kablar, a pre njega možda kralj Aleksandar. Građani su se interesovali za lokalne puteve u svom kraju, između sela, i vodovod.

Meštani su mu poželeli toplu dobrodošlicu uz domaću rakiju kako nalažu domaćinski običaji.

- S bolnicom svakako idemo u Čačku i Borčevu halu, rekao je Vučić koji su planovi za Čačak.

- Ovo je promenjena Srbija, ovo je EXPO, ovo je ono o čemu smo govorili, pogledajte železničku stanicu, Prirodnjački muzej, dodao je Vučić pošto mu je Ana Brnabić rekla šta je sve urađeno i pokazala kako je bilo nekad a kako je sad!