Zapušen lavabo jedan je od najčešćih problema u domaćinstvu. Voda koja sporo otiče, neprijatni mirisi i nakupljena kosa u odvodu mogu brzo da otežaju svakodnevno korišćenje kupatila. Ipak, pre nego što posegnete za skupim hemijskim sredstvima ili pozovete vodoinstalatera, možda vredi da isprobate jednostavan trik koji je osvojio društvene mreže.

Vodoinstalater i ljubitelj "uradi sam" projekata Dejv Dok DIY pokazao je kako se zapušen odvod može očistiti za svega nekoliko minuta, bez posebnog alata i agresivnih sredstava za čišćenje.

Uklonite čep odvoda i očistite nečistoće

Prema njegovim savetima, potrebno je da ispod lavaboa odvojite mehanizam koji drži čep odvoda, pažljivo ga izvadite i uklonite kosu, ostatke sapuna i druge nečistoće koje su se nakupile.

Nakon toga dovoljno je da sve delove isperete vodom i vratite na mesto. Ovaj jednostavan postupak često je dovoljan da voda ponovo nesmetano otiče.

Brojni korisnici koji su isprobali ovaj trik tvrde da su problem rešili za svega nekoliko minuta.

"Bilo je neverovatno jednostavno", napisao je jedan korisnik, dok je drugi dodao: "Brzo, lako i veoma efikasno."

Zašto nije dobro često koristiti jaka sredstva za otpušavanje?

Iako hemijska sredstva mogu brzo da uklone zapušenje, njihova česta upotreba nije najbolje dugoročno rešenje. Agresivne hemikalije mogu oštetiti cevi, stvarati neprijatna isparenja i imati negativan uticaj na životnu sredinu.

Osim toga, jednostavno mehaničko čišćenje ne zahteva kupovinu dodatnih proizvoda, pa predstavlja ekonomičnije i ekološki prihvatljivije rešenje.

Kako sprečiti zapušenje lavaboa?

Redovno održavanje može sprečiti ozbiljnije kvarove i produžiti vek trajanja instalacija. Evo nekoliko korisnih saveta:

Postavite zaštitnu mrežicu preko odvoda kako biste sprečili da kosa i veće nečistoće dospeju u cevi.

Povremeno izvadite čep odvoda i očistite naslage koje se nakupljaju.

Ako primetite da voda sporije otiče, proverite sifon jer se upravo u njemu često zadržavaju nečistoće.

Izbegavajte preteranu upotrebu agresivnih hemijskih sredstava i prvo pokušajte sa mehaničkim čišćenjem ili toplom vodom.

Uz malo redovnog održavanja i nekoliko jednostavnih koraka, možete sprečiti skupe popravke i održavati odvod lavaboa potpuno prohodnim.