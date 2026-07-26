Protiv Zorana Jotića Jotke i dalje se vodi postupak zbog sumnje da je u maju ove godine izvršio krivično delo ugrožavanje sigurnosti, dok nadležno tužilaštvo nastavlja prikupljanje dokaza nakon čega će doneti odluku o daljem toku postupka.

Zoran Jotić Jotka ponovo je na slobodi, pošto mu je pritvor ukinut rešenjem Osnovnog suda u Kruševcu.

Iz Osnovnog javnog tužilaštva u Kruševcu potvrdili su da je Jotić u međuvremenu saslušan, kao i da je odluka o ukidanju pritvora doneta krajem maja.

Osumnjičeni Zoran Jotić saslušan je u Osnovnom javnom tužilaštvu u Kruševcu 8. maja 2026. godine u prisustvu izabranog branioca. Zahtev koji je ranije bio podnet za izuzeće postupajućeg javnog tužioca odbijen je kao neosnovan rešenjem Višeg javnog tužilaštva u Kruševcu. Osumnjičenom Jotiću pritvor je ukinut rešenjem Osnovnog suda u Kruševcu 26. maja 2026. godine, a u toku je sprovođenje dokaznih radnji nakon čijeg okončanja će ovo tužilaštvo doneti odluku – saopštili su iz Osnovnog javnog tužilaštva u Kruševcu.

Uhapšen nekoliko meseci nakon izlaska iz zatvora

Podsetimo, Jotić je uhapšen samo nekoliko meseci nakon što je izašao iz zatvora, gde je proveo više godina.

Tada je iz Osnovnog javnog tužilaštva u Kruševcu potvrđeno da osumnjičeni nije odmah saslušan zbog zahteva za izuzeće postupajućeg tužioca.

Osumnjičeni Zoran Jotić nije saslušan u tužilaštvu jer je zajedno sa svojim braniocima podneo zahtev za izuzeće postupajućeg tužioca, ali je na predlog javnog tužioca Osnovni sud u Kruševcu odredio pritvor u trajanju od 30 dana – saopštilo je tada tužilaštvo.

Kako je ranije saopštio MUP, Zoran Jotić se sumnjiči da je 28. aprila ove godine u jednom restoranu u Kruševcu pretio tužiocu Višeg javnog tužilaštva u tom gradu.

Uhapšeno lice osumnjičeno je za izvršenje krivičnog dela ugrožavanje sigurnosti – navedeno je tada u saopštenju MUP-a.

Više puta osuđivan

Jotić je u decembru prošle godine izašao iz pritvora odlukom Posebnog odeljenja za organizovani kriminal Apelacionog suda u Beogradu. Kako je tada navedeno u obrazloženju, sud je odluku doneo imajući u vidu njegove godine, ali i činjenicu da je od poslednje pravosnažne presude proteklo oko šest godina.

Podsetimo, Specijalni sud u Beogradu ranije je osudio Zorana Jotića na devet godina zatvora zbog ubistva Dejana Stankovića Ždrokinca, počinjenog 6. juna 2018. godine.

Pre toga, Jotić je 2018. godine izašao iz zatvora nakon što je odslužio jedinstvenu kaznu od 15 godina, na koju je bio osuđen u dva odvojena postupka – kao vođa kriminalne grupe koja je reketirala privatnike u Rasinskom okrugu, ali i zbog podmićivanja sudije Vrhovnog suda. U pritvoru i zatvoru nalazio se još od akcije "Sablja" u martu 2003. godine.