Muškarac star 56 godina uhapšen je zbog sumnje da je nakon sukoba u saobraćaju na teritoriji Rakovica pucao u pravcu vozača kombija, a zatim ga jurio kroz grad i udario svojim vozilom na području Čukarica. U incidentu je povređen i motociklista.

Kako je saopštilo Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije, osumnjičeni je upravljao automobilom marke „mercedes“ kada je došlo do konflikta sa vozačem kombija.

Prema sumnjama policije, nakon verbalnog sukoba osumnjičeni je ispalio hitac u pravcu kombija, a potom nastavio da prati i juri drugo vozilo kroz više beogradskih ulica.

Potera je okončana na Čukarici, gde je došlo do sudara, prilikom čega je povređen motociklista koji se našao na mestu incidenta.

Pripadnici Policijske stanice Čukarica i Interventne jedinice 92, u saradnji sa Više javno tužilaštvo u Beogradu, uhapsili su osumnjičenog zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela izazivanje opšte opasnosti i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Iz policije navode da je istraga u toku i da se prikupljaju svi relevantni dokazi kako bi bile utvrđene sve okolnosti događaja.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje, a dalji postupak vodiće nadležno tužilaštvo.